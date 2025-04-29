https://ria.ru/20250429/ryabkov-2014108067.html
Рябков высказался о расширении БРИКС
Рябков высказался о расширении БРИКС - РИА Новости, 29.04.2025
Рябков высказался о расширении БРИКС
Через определённое время созреют предпосылки для рассмотрения вопроса о дальнейшем расширении БРИКС, полагает замглавы МИД РФ, шерпа России в группе Сергей... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:17:00+03:00
2025-04-29T16:17:00+03:00
2025-04-29T16:22:00+03:00
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сергей рябков
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индонезия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Через определённое время созреют предпосылки для рассмотрения вопроса о дальнейшем расширении БРИКС, полагает замглавы МИД РФ, шерпа России в группе Сергей Рябков.С 1 января в контуре БРИКС появилась новая категория - партнёры."Мы знаем, что многие из них стремятся к полноформатному членству БРИКС. Мы это стремление поддерживаем, понимая вместе с тем и то, что после прошлогоднего массированного расширения, а также после приёма с 1 января текущего года в состав БРИКС Индонезии требуется некоторое время для дальнейшей взаимной притирки, для отработки алгоритмов взаимодействия в этом новом формате", - сказал Рябков журналистам."Пока все получается. Но говорить о том, что волны расширения будут идти одна за другой, наверное, это тоже преувеличение", - добавил замминистра.Вместе с тем, по его словам, процесс расширения объективен. "Я думаю, что через определённое время созреют предпосылки, условия, чтобы мы внутри БРИКС предметно рассмотрели вопрос в кавычках: "кто следующий?" - сказал Рябков.
https://ria.ru/20250419/forum-2012230738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брикс, сергей рябков, в мире, индонезия
Россия, БРИКС, Сергей Рябков, В мире, Индонезия
Рябков высказался о расширении БРИКС
Рябков: со временем созреют предпосылки для дальнейшего расширения БРИКС
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Через определённое время созреют предпосылки для рассмотрения вопроса о дальнейшем расширении БРИКС, полагает замглавы МИД РФ, шерпа России в группе Сергей Рябков.
С 1 января в контуре БРИКС
появилась новая категория - партнёры.
«
"Мы знаем, что многие из них стремятся к полноформатному членству БРИКС. Мы это стремление поддерживаем, понимая вместе с тем и то, что после прошлогоднего массированного расширения, а также после приёма с 1 января текущего года в состав БРИКС Индонезии
требуется некоторое время для дальнейшей взаимной притирки, для отработки алгоритмов взаимодействия в этом новом формате", - сказал Рябков
журналистам.
"Пока все получается. Но говорить о том, что волны расширения будут идти одна за другой, наверное, это тоже преувеличение", - добавил замминистра.
Вместе с тем, по его словам, процесс расширения объективен. "Я думаю, что через определённое время созреют предпосылки, условия, чтобы мы внутри БРИКС предметно рассмотрели вопрос в кавычках: "кто следующий?" - сказал Рябков.