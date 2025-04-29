https://ria.ru/20250429/ryabkov-2014108067.html

Рябков высказался о расширении БРИКС

Рябков высказался о расширении БРИКС - РИА Новости, 29.04.2025

Рябков высказался о расширении БРИКС

Через определённое время созреют предпосылки для рассмотрения вопроса о дальнейшем расширении БРИКС, полагает замглавы МИД РФ, шерпа России в группе Сергей... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:17:00+03:00

2025-04-29T16:17:00+03:00

2025-04-29T16:22:00+03:00

россия

брикс

сергей рябков

в мире

индонезия

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Через определённое время созреют предпосылки для рассмотрения вопроса о дальнейшем расширении БРИКС, полагает замглавы МИД РФ, шерпа России в группе Сергей Рябков.С 1 января в контуре БРИКС появилась новая категория - партнёры."Мы знаем, что многие из них стремятся к полноформатному членству БРИКС. Мы это стремление поддерживаем, понимая вместе с тем и то, что после прошлогоднего массированного расширения, а также после приёма с 1 января текущего года в состав БРИКС Индонезии требуется некоторое время для дальнейшей взаимной притирки, для отработки алгоритмов взаимодействия в этом новом формате", - сказал Рябков журналистам."Пока все получается. Но говорить о том, что волны расширения будут идти одна за другой, наверное, это тоже преувеличение", - добавил замминистра.Вместе с тем, по его словам, процесс расширения объективен. "Я думаю, что через определённое время созреют предпосылки, условия, чтобы мы внутри БРИКС предметно рассмотрели вопрос в кавычках: "кто следующий?" - сказал Рябков.

https://ria.ru/20250419/forum-2012230738.html

россия

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, брикс, сергей рябков, в мире, индонезия