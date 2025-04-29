https://ria.ru/20250429/rumyniya-2014222327.html
В Румынии посмеялись над журналисткой, задавшей вопрос об Украине
В Румынии посмеялись над журналисткой, задавшей вопрос об Украине - РИА Новости, 29.04.2025
В Румынии посмеялись над журналисткой, задавшей вопрос об Украине
На президентских дебатах в Румынии представительница американской неправительственной организации спросила у отсутствующего в зале кандидата в президенты страны РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T23:55:00+03:00
2025-04-29T23:55:00+03:00
2025-04-29T23:55:00+03:00
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кэлин джеорджеску
виктор понта
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. На президентских дебатах в Румынии представительница американской неправительственной организации спросила у отсутствующего в зале кандидата в президенты страны Джеордже Симиона, планирует ли он после окончания украинского конфликта поддержать участие румынских компаний в восстановлении Украины, на это обратили внимание в соцсети X."В сегодняшнем выпуске похожих на цирк президентских дебатов в Румынии: представительница американской неправительственной организации спрашивает пустующее место Джеордже Симиона, планирует ли он воспользоваться экономическим крахом Украины после войны, чтобы обогатить румынские компании. На заднем плане слышен смех оператора", — отмечается в материале.Местные СМИ отмечали, что Симион бойкотировал президентские дебаты.Ранее Центризбирком Румынии начал проверку финансирования избирательной кампании лидера Альянса за объединение румын (AUR) Джеордже Симиона.Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, Джеорждеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников.В выборах президента Румынии участвуют 11 кандидатов. По данным опросов, наибольшее количество голосов могут набрать лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей оппозиции Крин Антонеску, а также экс-премьер Виктор Понта.
https://ria.ru/20250411/dzheordzhesku-2010596208.html
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Как в цирке: президентские дебаты в Румынии
В сегодняшнем выпуске "похожих на цирк президентских дебатов в Румынии". Американская неправительственная организация lady спрашивает пустующее кресло Джорджа Симиона, планирует ли она воспользоваться экономическим коллапсом Украины после войны, чтобы обогатить румынские компании
2025-04-29T23:55
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в мире, румыния, украина, бухарест, кэлин джеорджеску, виктор понта
В мире, Румыния, Украина, Бухарест, Кэлин Джеорджеску, Виктор Понта
В Румынии посмеялись над журналисткой, задавшей вопрос об Украине
Отсутствующего на дебатах кандидата в главы Румынии Симиона спросили об Украине