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Лидер румынской оппозиции заявил о желании остаться в НАТО - РИА Новости, 29.04.2025
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11:51 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/rumynija-2014010807.html
Лидер румынской оппозиции заявил о желании остаться в НАТО
Лидер румынской оппозиции заявил о желании остаться в НАТО - РИА Новости, 29.04.2025
Лидер румынской оппозиции заявил о желании остаться в НАТО
Лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что хочет, чтобы Румыния осталась в НАТО под руководством США, не... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:51:00+03:00
2025-04-29T11:51:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что хочет, чтобы Румыния осталась в НАТО под руководством США, не верит, что другие европейские страны могут создать альтернативу альянсу. В интервью газете Politico Симион отметил, что хочет, чтобы страна осталась в НАТО, в которой лидерство сохранят Штаты. "Я не верю, что силы обороны под руководством Франции и Британии могут быть альтернативой решению в сфере безопасности, которое работало со времен Второй мировой войны, формула Pax Americana (американский мир - ред.)", - добавил он, комментируя будущую архитектуру безопасности в Европе. По его мнению, страны НАТО должны удовлетворить требование президента США Дональда Трампа о повышении расходов на оборону. "Все страны должны увеличить эти расходы", - подчеркнул политик. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. Выборы в Румынии запланированы на 4 мая. В выборах президента Румынии участвуют 11 кандидатов. По данным опросов, наибольшее количество голосов могут набрать лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей оппозиции Крин Антонеску, а также экс-премьер Виктор Понта.
https://ria.ru/20250411/dzheordzhesku-2010596208.html
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в мире, румыния, сша, европа, дональд трамп, пит хегсет, виктор понта, нато, министерство обороны сша
В мире, Румыния, США, Европа, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Виктор Понта, НАТО, Министерство обороны США
Лидер румынской оппозиции заявил о желании остаться в НАТО

Лидер оппозиции Румынии Симион заявил, что хочет, чтобы Румыния осталась в НАТО

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО
Военные вертолеты на авиабазе НАТО - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил, что хочет, чтобы Румыния осталась в НАТО под руководством США, не верит, что другие европейские страны могут создать альтернативу альянсу.
В интервью газете Politico Симион отметил, что хочет, чтобы страна осталась в НАТО, в которой лидерство сохранят Штаты.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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11 апреля, 01:04
"Я не верю, что силы обороны под руководством Франции и Британии могут быть альтернативой решению в сфере безопасности, которое работало со времен Второй мировой войны, формула Pax Americana (американский мир - ред.)", - добавил он, комментируя будущую архитектуру безопасности в Европе.
По его мнению, страны НАТО должны удовлетворить требование президента США Дональда Трампа о повышении расходов на оборону.
"Все страны должны увеличить эти расходы", - подчеркнул политик.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Выборы в Румынии запланированы на 4 мая. В выборах президента Румынии участвуют 11 кандидатов. По данным опросов, наибольшее количество голосов могут набрать лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей оппозиции Крин Антонеску, а также экс-премьер Виктор Понта.
Здание румынского парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Кандидат в президенты Румынии рассказал, во что может превратиться страна
12 января, 05:26
 
В миреРумынияСШАЕвропаДональд ТрампПит ХегсетВиктор ПонтаНАТОМинистерство обороны США
 
 
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