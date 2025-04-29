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Румыния подняла в воздух истребители из-за тревоги у границы с Украиной - РИА Новости, 29.04.2025
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08:51 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/rumynija-2013972720.html
Румыния подняла в воздух истребители из-за тревоги у границы с Украиной
Румыния подняла в воздух истребители из-за тревоги у границы с Украиной - РИА Новости, 29.04.2025
Румыния подняла в воздух истребители из-за тревоги у границы с Украиной
Истребители F-16 и Eurofighter в Румынии были подняты в воздух в ночь на вторник из-за воздушной тревоги на границе с Украиной, сообщает пресс-служба румынского РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T08:51:00+03:00
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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Истребители F-16 и Eurofighter в Румынии были подняты в воздух в ночь на вторник из-за воздушной тревоги на границе с Украиной, сообщает пресс-служба румынского министерства обороны. "Национальный военный командный центр (штаб) в понедельник, 28 апреля, около 23.30 (совпадает с мск - ред.) уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям об установлении воздушной тревоги в уезде Тулча. Согласно процедурам, два самолета F-16 ВВС Румынии и два истребителя Eurofighter ВВС Италии, входящие в состав боевой службы воздушной полиции, выполнили миссии по наблюдению и защите воздушного пространства Румынии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны. Воздушная тревога прекратилась во вторник, 29 апреля, около 04.50, после чего истребители вернулись на свои авиабазы дислокации. "Радиолокационного наблюдения Румынии указала на возможность того, что траектория одного из беспилотников, участвовавших в атаке, могла на очень короткий промежуток времени пересечь национальное воздушное пространство на глубине до 500 метров. В течение дня минобороны проведет поиски в указанном районе, а также продолжит миссии по наблюдению за воздушным пространством", - добавили в министерстве. Румыния уже проинформировала союзные структуры об инциденте. Минобороны Румынии сообщало о похожих инцидентах на протяжении последних восьми месяцев, периодически радары фиксировали вход неких объектов в воздушное пространство страны. Однако премьер страны Марчел Чолаку утверждал, что пилоты не смогли ничего увидеть, поэтому он допускает, что речь может идти о "кибернетической провокации".
https://ria.ru/20250429/yakovenko-2013967815.html
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в мире, румыния, украина, италия, марчел чолаку, f-16, eurofighter typhoon
В мире, Румыния, Украина, Италия, Марчел Чолаку, F-16, Eurofighter Typhoon
Румыния подняла в воздух истребители из-за тревоги у границы с Украиной

Румыния подняла в воздух F-16 и Eurofighter из-за тревоги у границы с Украиной

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель НАТО Eurofighter Typhoon
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Истребители F-16 и Eurofighter в Румынии были подняты в воздух в ночь на вторник из-за воздушной тревоги на границе с Украиной, сообщает пресс-служба румынского министерства обороны.
"Национальный военный командный центр (штаб) в понедельник, 28 апреля, около 23.30 (совпадает с мск - ред.) уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям об установлении воздушной тревоги в уезде Тулча. Согласно процедурам, два самолета F-16 ВВС Румынии и два истребителя Eurofighter ВВС Италии, входящие в состав боевой службы воздушной полиции, выполнили миссии по наблюдению и защите воздушного пространства Румынии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны.
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Воздушная тревога прекратилась во вторник, 29 апреля, около 04.50, после чего истребители вернулись на свои авиабазы дислокации.
"Радиолокационного наблюдения Румынии указала на возможность того, что траектория одного из беспилотников, участвовавших в атаке, могла на очень короткий промежуток времени пересечь национальное воздушное пространство на глубине до 500 метров. В течение дня минобороны проведет поиски в указанном районе, а также продолжит миссии по наблюдению за воздушным пространством", - добавили в министерстве.
Румыния уже проинформировала союзные структуры об инциденте.
Минобороны Румынии сообщало о похожих инцидентах на протяжении последних восьми месяцев, периодически радары фиксировали вход неких объектов в воздушное пространство страны. Однако премьер страны Марчел Чолаку утверждал, что пилоты не смогли ничего увидеть, поэтому он допускает, что речь может идти о "кибернетической провокации".
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