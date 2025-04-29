https://ria.ru/20250429/rumynija-2013972720.html

Румыния подняла в воздух истребители из-за тревоги у границы с Украиной

Румыния подняла в воздух истребители из-за тревоги у границы с Украиной - РИА Новости, 29.04.2025

Румыния подняла в воздух истребители из-за тревоги у границы с Украиной

Истребители F-16 и Eurofighter в Румынии были подняты в воздух в ночь на вторник из-за воздушной тревоги на границе с Украиной, сообщает пресс-служба румынского РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T08:51:00+03:00

2025-04-29T08:51:00+03:00

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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Истребители F-16 и Eurofighter в Румынии были подняты в воздух в ночь на вторник из-за воздушной тревоги на границе с Украиной, сообщает пресс-служба румынского министерства обороны. "Национальный военный командный центр (штаб) в понедельник, 28 апреля, около 23.30 (совпадает с мск - ред.) уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям об установлении воздушной тревоги в уезде Тулча. Согласно процедурам, два самолета F-16 ВВС Румынии и два истребителя Eurofighter ВВС Италии, входящие в состав боевой службы воздушной полиции, выполнили миссии по наблюдению и защите воздушного пространства Румынии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны. Воздушная тревога прекратилась во вторник, 29 апреля, около 04.50, после чего истребители вернулись на свои авиабазы дислокации. "Радиолокационного наблюдения Румынии указала на возможность того, что траектория одного из беспилотников, участвовавших в атаке, могла на очень короткий промежуток времени пересечь национальное воздушное пространство на глубине до 500 метров. В течение дня минобороны проведет поиски в указанном районе, а также продолжит миссии по наблюдению за воздушным пространством", - добавили в министерстве. Румыния уже проинформировала союзные структуры об инциденте. Минобороны Румынии сообщало о похожих инцидентах на протяжении последних восьми месяцев, периодически радары фиксировали вход неких объектов в воздушное пространство страны. Однако премьер страны Марчел Чолаку утверждал, что пилоты не смогли ничего увидеть, поэтому он допускает, что речь может идти о "кибернетической провокации".

https://ria.ru/20250429/yakovenko-2013967815.html

https://ria.ru/20250213/minoborony-1999036118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, румыния, украина, италия, марчел чолаку, f-16, eurofighter typhoon