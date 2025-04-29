https://ria.ru/20250429/rubl-2013870462.html

Что будет с курсом рубля в мае

Что будет с курсом рубля в мае - РИА Новости, 29.04.2025

Что будет с курсом рубля в мае

Рубль стал самой динамичной валютой в мире и обошел по доходности золото. Это результат действия нескольких внешних и внутренних факторов. В дальнейшем они... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T08:00:00+03:00

2025-04-29T08:00:00+03:00

2025-04-29T08:07:00+03:00

экономика

цены на нефть

владислав антонов (аналитик)

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

brent

сша

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Рубль стал самой динамичной валютой в мире и обошел по доходности золото. Это результат действия нескольких внешних и внутренних факторов. В дальнейшем они могут дать импульс как для укрепления, так и для ослабления национальной валюты, отмечают аналитики. Какие сценарии наиболее вероятны в следующем месяце — в материале РИА Новости. "Самый доходный" По подсчетам Bloomberg, с января рубль на внебиржевых торгах относительно доллара поднялся на 38%. Это лучший результат среди всех валют. Так, у шведской кроны — 14%, швейцарского франка — 11, иены — десять, польского злотого — девять, мексиканского песо — пять с половиной, канадского доллара — четыре. А самый популярный защитный актив — золото — подорожал за тот же период на 23%.Ключевая причина — эскалация торговых войн. Решения Вашингтона обернулись оттоком инвесторов из долларовых активов.Факторы поддержкиРублю, в свою очередь, помогли признаки улучшения геополитической ситуации — запуск переговорного процесса по Украине. Кроме того, снизился импорт, что выровняло торговый баланс, ЦБ сохраняет жесткую денежно-кредитную политику, а экспортеры продают валюту для погашения НДПИ и налога на прибыль. "Поддержку оказывают действия Минфина по бюджетному правилу. Несмотря на низкие цены на нефть, это создает валютный избыток на рынке. Кроме того, ослабляется зависимость бюджета от поставок углеводородов: доля соответствующих доходов упала", — указывает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Убедительное тому свидетельство — рубль растет даже на фоне снижения нефтяных котировок.К тому же в феврале — марте у импортеров был не самый сильный спрос. "В итоге продавцов валюты стало больше, чем покупателей", — отмечает вице-президент аналитической компании "Борселл" Ольга Веретенникова.Переходный периодПо мнению экспертов, до конца мая рубль удержит относительно сильную позицию, хотя в этом месяце из-за длинных праздников активность на рынке слабеет. "Как бизнес, так и население стремятся завершить валютные операции заранее. Для мая характерен относительно узкий диапазон колебаний курса. Исключая аномальный 2022-й, изменения пары доллар/рубль укладывались в пределы от минус 4,5% до 2,4%, евро/рубль — от минус 3,6% до 2,8%, юань/рубль — от минус 4,1% до 3,9%", — поясняет руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.Летнее ослабление Однако летом все может измениться. Во-первых, в сезон отпусков традиционно растет спрос на валюту. "В случае позитивных договоренностей по Украине не исключено послабление санкций. Наладят новые каналы для импорта, что окажет давление на рубль. Как и низкие цены на энергоносители", — говорит Веретенникова.Прогноз по паре доллар/рубль на второй квартал — это игра в "коридор неопределенности", признают аналитики. В "Альфа-Форекс" предсказывают диапазон 79,50-89,50. Схожее мнение у BitRiver. После майских праздников налоговый период завершится."А Центробанк, вероятно, сохранит ставку на уровне 21%, что поддержит нацвалюту лишь частично. Если нефть продолжит дешеветь, а геополитические риски усилятся, курс может откатиться к 90 рублей за доллар", — уточняет Владислав Антонов. Есть, по его словам, и другие сценарии. Например, возвращение Минфина к покупке валюты для ФНБ или резкое снижение ставки ЦБ (это вероятно в июне). Санкции против Мосбиржи и низкая ликвидность рынка добавляют непредсказуемости. В итоге возможен скачок как к 75, так и 100 за доллар — из-за любого неожиданного события.

https://ria.ru/20250428/dollar-2013492437.html

https://ria.ru/20250424/tarify-2012702913.html

https://ria.ru/20250417/gaz-2011654087.html

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экономика, цены на нефть, владислав антонов (аналитик), центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), ситуация с курсами валют и ценами на нефть, brent, сша, украина