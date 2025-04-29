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В РПЦ рассказали об особой важности диалога с исламской уммой - РИА Новости, 29.04.2025
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Религия
 
15:19 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/rpts-2014083234.html
В РПЦ рассказали об особой важности диалога с исламской уммой
В РПЦ рассказали об особой важности диалога с исламской уммой - РИА Новости, 29.04.2025
В РПЦ рассказали об особой важности диалога с исламской уммой
Русская православная церковь уделяет внимание сотрудничеству с общинами традиционных религий России по теме защиты традиционной семейной нравственности, но... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:19:00+03:00
2025-04-29T15:19:00+03:00
религия
россия
москва
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Русская православная церковь уделяет внимание сотрудничеству с общинами традиционных религий России по теме защиты традиционной семейной нравственности, но особое значение имеет диалог с исламской уммой, рассказал секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иерей Илия Кашицын. "Русская православная церковь в своей деятельности уделяет самое пристальное внимание сотрудничеству с общинами традиционных религий в защите традиционной семейной нравственности. И особое значение имеет для нас, конечно же, диалог с исламской уммой", - сказал Кашицын на Международном форуме "Значение института семьи в развитии современного общества" во вторник в Соборной мечети Москвы. Он привел слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что "семья – это божественное установление, поэтому связанные с ней культурные и духовные ценности имеют огромное значение для любого народа, общества и государства: именно в семье дети учатся любви, общению, служению близким, преодолению эгоизма, почитанию родителей, уважению к старшим, заботе о младших". "Сегодня предпринимаются масштабные попытки ревизии этого Богом установленного института (семьи – ред.). Мы можем фиксировать пугающий рост разводов, вольное отношение к рождению детей, массовые убийства нерожденных младенцев (массовые аборты – ред.). Разрушение семьи неизбежно ведет к деградации человеческого потенциала, демографии, экономики и благосостояния. И в основе этой пагубной пропаганды лежит представление о том, что во главе всего должен быть человек, поврежденный греховной природой, склонный к страстям и комфорту – желания человека ставятся выше божественных заповедей, людьми усваивается эгоцентричная, безответственная модель поведения", - считает представитель РПЦ. Он также напомнил о заявлении Межрелигиозного Совета России, подписанном лидерами и представителями религиозных общин России в 2016 году. "Считаем необходимым изменение информационной политики в пользу утверждения ценностей семьи, многодетности и чадородия. Чрезвычайно важно, чтобы СМИ, культура и реклама, подчас оказывающие решающее значение на массовое сознание, воспитывали в юном поколении уважительное отношение к священному дару жизни, идеалам целомудрия, верности, взаимной любви и жертвенности, демонстрировали привлекательный образ полноценной и счастливой семьи", - привел он цитату из документа.
https://ria.ru/20250424/moldavija-2013117479.html
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россия, москва, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Россия, Москва, Русская православная церковь, Московский Патриархат
В РПЦ рассказали об особой важности диалога с исламской уммой

Иерей Кашицын: РПЦ уделяет особое внимание диалогу с исламской уммой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМечеть в Москве
Мечеть в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Русская православная церковь уделяет внимание сотрудничеству с общинами традиционных религий России по теме защиты традиционной семейной нравственности, но особое значение имеет диалог с исламской уммой, рассказал секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иерей Илия Кашицын.
"Русская православная церковь в своей деятельности уделяет самое пристальное внимание сотрудничеству с общинами традиционных религий в защите традиционной семейной нравственности. И особое значение имеет для нас, конечно же, диалог с исламской уммой", - сказал Кашицын на Международном форуме "Значение института семьи в развитии современного общества" во вторник в Соборной мечети Москвы.
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Он привел слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что "семья – это божественное установление, поэтому связанные с ней культурные и духовные ценности имеют огромное значение для любого народа, общества и государства: именно в семье дети учатся любви, общению, служению близким, преодолению эгоизма, почитанию родителей, уважению к старшим, заботе о младших".
"Сегодня предпринимаются масштабные попытки ревизии этого Богом установленного института (семьи – ред.). Мы можем фиксировать пугающий рост разводов, вольное отношение к рождению детей, массовые убийства нерожденных младенцев (массовые аборты – ред.). Разрушение семьи неизбежно ведет к деградации человеческого потенциала, демографии, экономики и благосостояния. И в основе этой пагубной пропаганды лежит представление о том, что во главе всего должен быть человек, поврежденный греховной природой, склонный к страстям и комфорту – желания человека ставятся выше божественных заповедей, людьми усваивается эгоцентричная, безответственная модель поведения", - считает представитель РПЦ.
Он также напомнил о заявлении Межрелигиозного Совета России, подписанном лидерами и представителями религиозных общин России в 2016 году. "Считаем необходимым изменение информационной политики в пользу утверждения ценностей семьи, многодетности и чадородия. Чрезвычайно важно, чтобы СМИ, культура и реклама, подчас оказывающие решающее значение на массовое сознание, воспитывали в юном поколении уважительное отношение к священному дару жизни, идеалам целомудрия, верности, взаимной любви и жертвенности, демонстрировали привлекательный образ полноценной и счастливой семьи", - привел он цитату из документа.
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