https://ria.ru/20250429/rosstat-2013958822.html

Росстат раскрыл самые дефицитные кадры в здравоохранении

Росстат раскрыл самые дефицитные кадры в здравоохранении - РИА Новости, 29.04.2025

Росстат раскрыл самые дефицитные кадры в здравоохранении

Медицинские организации испытывают наибольшую потребность во врачах скорой помощи, провизорах, фармацевтах и диетологах, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T03:08:00+03:00

2025-04-29T03:08:00+03:00

2025-04-29T03:08:00+03:00

общество

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Медицинские организации испытывают наибольшую потребность во врачах скорой помощи, провизорах, фармацевтах и диетологах, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в два года, свежие данные представлены за 2024 год. Согласно данным ведомства, в России среди врачей скорой медицинской помощи и парамедиков не закрыты 19% вакансий, провизоров - 15,5%, фармацевтом - 15,4%, а диетологов и специалистов по рациональному питанию - 14,9%. Пятерку позиций с наибольшей долей вакансий замыкают врачи общей практики - 13,3%. Еще 12,3% мест вакантно среди физиотерапевтов, 11,3% - специалистов по медицинскому уходу, 10,4% - среднего медперсонала скорой помощи, 10,2% - врачей-специалистов и 9,9% - оптиков-оптометристов. В то же время медицинские организации испытывают минимальную потребность в работниках регистратуры (2,9%), зубных техниках и протезистах (3,2%), а также зубных врачах (3,4%).

https://ria.ru/20250427/professii-2013654276.html

https://ria.ru/20250426/rosstat-2013531654.html

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общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)