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Росстат раскрыл самые дефицитные кадры в здравоохранении - РИА Новости, 29.04.2025
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03:08 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/rosstat-2013958822.html
Росстат раскрыл самые дефицитные кадры в здравоохранении
Росстат раскрыл самые дефицитные кадры в здравоохранении - РИА Новости, 29.04.2025
Росстат раскрыл самые дефицитные кадры в здравоохранении
Медицинские организации испытывают наибольшую потребность во врачах скорой помощи, провизорах, фармацевтах и диетологах, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T03:08:00+03:00
2025-04-29T03:08:00+03:00
общество
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Медицинские организации испытывают наибольшую потребность во врачах скорой помощи, провизорах, фармацевтах и диетологах, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в два года, свежие данные представлены за 2024 год. Согласно данным ведомства, в России среди врачей скорой медицинской помощи и парамедиков не закрыты 19% вакансий, провизоров - 15,5%, фармацевтом - 15,4%, а диетологов и специалистов по рациональному питанию - 14,9%. Пятерку позиций с наибольшей долей вакансий замыкают врачи общей практики - 13,3%. Еще 12,3% мест вакантно среди физиотерапевтов, 11,3% - специалистов по медицинскому уходу, 10,4% - среднего медперсонала скорой помощи, 10,2% - врачей-специалистов и 9,9% - оптиков-оптометристов. В то же время медицинские организации испытывают минимальную потребность в работниках регистратуры (2,9%), зубных техниках и протезистах (3,2%), а также зубных врачах (3,4%).
https://ria.ru/20250427/professii-2013654276.html
https://ria.ru/20250426/rosstat-2013531654.html
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РИА Новости
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общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат раскрыл самые дефицитные кадры в здравоохранении

Росстат: медорганизации испытывают большую потребность во врачах скорой помощи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Москвы
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Медицинские организации испытывают наибольшую потребность во врачах скорой помощи, провизорах, фармацевтах и диетологах, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в два года, свежие данные представлены за 2024 год.
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Согласно данным ведомства, в России среди врачей скорой медицинской помощи и парамедиков не закрыты 19% вакансий, провизоров - 15,5%, фармацевтом - 15,4%, а диетологов и специалистов по рациональному питанию - 14,9%.
Пятерку позиций с наибольшей долей вакансий замыкают врачи общей практики - 13,3%. Еще 12,3% мест вакантно среди физиотерапевтов, 11,3% - специалистов по медицинскому уходу, 10,4% - среднего медперсонала скорой помощи, 10,2% - врачей-специалистов и 9,9% - оптиков-оптометристов.
В то же время медицинские организации испытывают минимальную потребность в работниках регистратуры (2,9%), зубных техниках и протезистах (3,2%), а также зубных врачах (3,4%).
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ОбществоРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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