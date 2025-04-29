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Россия в 2024 году осталась четвертой экономикой мира - РИА Новости, 29.04.2025
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00:11 29.04.2025 (обновлено: 00:22 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/rossiya-2013952393.html
Россия в 2024 году осталась четвертой экономикой мира
Россия в 2024 году осталась четвертой экономикой мира - РИА Новости, 29.04.2025
Россия в 2024 году осталась четвертой экономикой мира
Россия в 2024 году осталась в пятерке стран по вкладу в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности, что позволило ей закрепиться как... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T00:11:00+03:00
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экономика
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китай
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия в 2024 году осталась в пятерке стран по вкладу в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности, что позволило ей закрепиться как четвертой экономике мира с рекордными 6,94 триллиона долларов, следует из данных Международного валютного фонда и собственных расчетов РИА Новости.МВФ в своем анализе использовал первую оценку ВВП России за 2024 год, на текущий момент доступна уже вторая. Согласно ей, российская экономика, рассчитанная по показателю покупательной способности, в прошлом году составила 6,94 триллиона долларов против 6,48 триллиона годом ранее. Это позволило стране сохранить четвертое место среди крупнейших экономик мира.Ближайшие конкуренты — Япония и Германия — в прошлом году также увеличили свой ВВП, но не так значительно. Так, японская экономика выросла до 6,53 триллиона долларов с 6,37 триллиона долларов, а немецкая — до 6 триллионов с 5,87 триллиона. Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставался Китай, чей ВВП по паритету покупательной способности вырос до 38,15 триллиона долларов с 35,5 триллиона годом ранее. США были вторыми с 29,2 триллиона против 27,7 триллиона в 2023 году, тройку лидеров замкнула Индия, чей ВВП вырос до 16,2 триллиона с 14,85 триллиона в позапрошлом году. В десятку также вошли Бразилия (4,73 триллиона долларов), Индонезия (4,66 триллиона), Франция (4,36 триллиона) и Британия (4,29 триллиона). Интересно, что самый серьезный вклад в прирост мировой экономики в прошлом году помимо Китая (25%), США (14%), Индии (13%) и России (4,4%) внесли Индонезия (3,1%) и Бразилия (2,5%). Остальные страны обеспечили менее 2% роста глобального ВВП, при этом у большинства западных экономик показатель и вовсе ближе к 1% или меньше.
https://ria.ru/20250428/birzha-2013929882.html
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экономика, россия, китай, сша, мвф
Экономика, Россия, Китай, США, МВФ
Россия в 2024 году осталась четвертой экономикой мира

Россия осталась четвертой экономикой мира с ВВП в 6,94 триллиона долларов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия в 2024 году осталась в пятерке стран по вкладу в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности, что позволило ей закрепиться как четвертой экономике мира с рекордными 6,94 триллиона долларов, следует из данных Международного валютного фонда и собственных расчетов РИА Новости.
МВФ в своем анализе использовал первую оценку ВВП России за 2024 год, на текущий момент доступна уже вторая. Согласно ей, российская экономика, рассчитанная по показателю покупательной способности, в прошлом году составила 6,94 триллиона долларов против 6,48 триллиона годом ранее. Это позволило стране сохранить четвертое место среди крупнейших экономик мира.
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Ближайшие конкуренты — Япония и Германия — в прошлом году также увеличили свой ВВП, но не так значительно. Так, японская экономика выросла до 6,53 триллиона долларов с 6,37 триллиона долларов, а немецкая — до 6 триллионов с 5,87 триллиона.
Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставался Китай, чей ВВП по паритету покупательной способности вырос до 38,15 триллиона долларов с 35,5 триллиона годом ранее. США были вторыми с 29,2 триллиона против 27,7 триллиона в 2023 году, тройку лидеров замкнула Индия, чей ВВП вырос до 16,2 триллиона с 14,85 триллиона в позапрошлом году.
В десятку также вошли Бразилия (4,73 триллиона долларов), Индонезия (4,66 триллиона), Франция (4,36 триллиона) и Британия (4,29 триллиона).
Интересно, что самый серьезный вклад в прирост мировой экономики в прошлом году помимо Китая (25%), США (14%), Индии (13%) и России (4,4%) внесли Индонезия (3,1%) и Бразилия (2,5%).
Остальные страны обеспечили менее 2% роста глобального ВВП, при этом у большинства западных экономик показатель и вовсе ближе к 1% или меньше.
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