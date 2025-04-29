В России испытали интеллектуальные технологии для сверхзвукового самолета
РФ впервые в мире испытала интеллектуальные технологии на сверхзвуковом самолете
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" впервые в мире испытал интеллектуальные технологии для сверхзвукового гражданского самолета, сообщили журналистам в пресс-службе центра.
"В России впервые в мире Национальным исследовательским центром "Институт имени Н. Е. Жуковского" испытан в полете демонстратор интеллектуальных технологий, реализующий концепцию "от терминала до терминала" в условиях "закрытой кабины" (кабины без остекления). Технология в дальнейшем может использоваться для создания перспективного сверхзвукового гражданского самолета", — говорится в релизе.
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Как рассказали в центре, экспериментальные исследования проводились в Новосибирске, где в небо подняли демонстратор в составе летающей лаборатории Як-40. Демонстратор включал систему внешнего видения, а также инновационные средства навигации и наблюдения. Такая система, состоящая из пяти камер видимого диапазона и двух камер инфракрасного, обеспечила возможность управлять самолетом в кабине без остекления.
В испытаниях принимали участие сотрудники Государственного научно-исследовательского института авиационных систем и Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (входят в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского"). Полет выполнял экипаж, состоящий из командира, второго пилота, бортмеханика, а также бортового оператора-испытателя и летчика-испытателя — гендиректора СибНИА имени Чаплыгина, летчика-испытателя первого класса Владимира Барсука.
По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, работа, которую ведет НИЦ, необходима для формирования облика сверхзвукового гражданского самолета. В результате испытаний "закрытой кабины" российским специалистам удалось получить ценные данные для дальнейших исследований и подтвердить принципиальную возможность взлета, посадки и управления полетом при отсутствии остекления, отметил он.
Концепция "от терминала до терминала" предполагает управление самолетом в условиях "закрытой кабины" — для этого применяются системы внешнего видения на базе камер разных спектральных диапазонов. Во время испытаний самолетом управляли как с помощью систем внешнего видения, так и дистанционного управления.