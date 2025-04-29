https://ria.ru/20250429/rossija-2013992679.html

В России испытали интеллектуальные технологии для сверхзвукового самолета

В России испытали интеллектуальные технологии для сверхзвукового самолета - РИА Новости, 29.04.2025

В России испытали интеллектуальные технологии для сверхзвукового самолета

НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" впервые в мире испытал интеллектуальные технологии для сверхзвукового гражданского самолета, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T10:25:00+03:00

2025-04-29T10:25:00+03:00

2025-04-29T17:44:00+03:00

россия

новосибирск

денис мантуров

як-40

технологии

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" впервые в мире испытал интеллектуальные технологии для сверхзвукового гражданского самолета, сообщили журналистам в пресс-службе центра. "В России впервые в мире Национальным исследовательским центром "Институт имени Н. Е. Жуковского" испытан в полете демонстратор интеллектуальных технологий, реализующий концепцию "от терминала до терминала" в условиях "закрытой кабины" (кабины без остекления). Технология в дальнейшем может использоваться для создания перспективного сверхзвукового гражданского самолета", — говорится в релизе. Как рассказали в центре, экспериментальные исследования проводились в Новосибирске, где в небо подняли демонстратор в составе летающей лаборатории Як-40. Демонстратор включал систему внешнего видения, а также инновационные средства навигации и наблюдения. Такая система, состоящая из пяти камер видимого диапазона и двух камер инфракрасного, обеспечила возможность управлять самолетом в кабине без остекления.В испытаниях принимали участие сотрудники Государственного научно-исследовательского института авиационных систем и Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (входят в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского"). Полет выполнял экипаж, состоящий из командира, второго пилота, бортмеханика, а также бортового оператора-испытателя и летчика-испытателя — гендиректора СибНИА имени Чаплыгина, летчика-испытателя первого класса Владимира Барсука.По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, работа, которую ведет НИЦ, необходима для формирования облика сверхзвукового гражданского самолета. В результате испытаний "закрытой кабины" российским специалистам удалось получить ценные данные для дальнейших исследований и подтвердить принципиальную возможность взлета, посадки и управления полетом при отсутствии остекления, отметил он.

https://ria.ru/20250317/superjet-2005408448.html

https://ria.ru/20250429/ms-21-2013969665.html

россия

новосибирск

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Испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета Специалисты Института имени Н. Е. Жуковского впервые в мире провели испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета. Изучали возможность реализации концепции "от терминала до терминала", то есть управления воздушным судном в условиях "закрытой кабины" - с использованием внешнего видения. Использовалась система, состоящая из пяти камер видимого диапазона и двух камер инфракрасного диапазона. 2025-04-29T10:25 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, новосибирск, денис мантуров, як-40, технологии