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В России испытали интеллектуальные технологии для сверхзвукового самолета - РИА Новости, 29.04.2025
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10:25 29.04.2025 (обновлено: 17:44 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/rossija-2013992679.html
В России испытали интеллектуальные технологии для сверхзвукового самолета
В России испытали интеллектуальные технологии для сверхзвукового самолета - РИА Новости, 29.04.2025
В России испытали интеллектуальные технологии для сверхзвукового самолета
НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" впервые в мире испытал интеллектуальные технологии для сверхзвукового гражданского самолета, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T10:25:00+03:00
2025-04-29T17:44:00+03:00
россия
новосибирск
денис мантуров
як-40
технологии
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" впервые в мире испытал интеллектуальные технологии для сверхзвукового гражданского самолета, сообщили журналистам в пресс-службе центра. "В России впервые в мире Национальным исследовательским центром "Институт имени Н. Е. Жуковского" испытан в полете демонстратор интеллектуальных технологий, реализующий концепцию "от терминала до терминала" в условиях "закрытой кабины" (кабины без остекления). Технология в дальнейшем может использоваться для создания перспективного сверхзвукового гражданского самолета", — говорится в релизе. Как рассказали в центре, экспериментальные исследования проводились в Новосибирске, где в небо подняли демонстратор в составе летающей лаборатории Як-40. Демонстратор включал систему внешнего видения, а также инновационные средства навигации и наблюдения. Такая система, состоящая из пяти камер видимого диапазона и двух камер инфракрасного, обеспечила возможность управлять самолетом в кабине без остекления.В испытаниях принимали участие сотрудники Государственного научно-исследовательского института авиационных систем и Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (входят в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского"). Полет выполнял экипаж, состоящий из командира, второго пилота, бортмеханика, а также бортового оператора-испытателя и летчика-испытателя — гендиректора СибНИА имени Чаплыгина, летчика-испытателя первого класса Владимира Барсука.По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, работа, которую ведет НИЦ, необходима для формирования облика сверхзвукового гражданского самолета. В результате испытаний "закрытой кабины" российским специалистам удалось получить ценные данные для дальнейших исследований и подтвердить принципиальную возможность взлета, посадки и управления полетом при отсутствии остекления, отметил он.
https://ria.ru/20250317/superjet-2005408448.html
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Испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета
Специалисты Института имени Н. Е. Жуковского впервые в мире провели испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета. Изучали возможность реализации концепции "от терминала до терминала", то есть управления воздушным судном в условиях "закрытой кабины" - с использованием внешнего видения. Использовалась система, состоящая из пяти камер видимого диапазона и двух камер инфракрасного диапазона.
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россия, новосибирск, денис мантуров, як-40, технологии
Россия, Новосибирск, Денис Мантуров, Як-40, Технологии
В России испытали интеллектуальные технологии для сверхзвукового самолета

РФ впервые в мире испытала интеллектуальные технологии на сверхзвуковом самолете

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" впервые в мире испытал интеллектуальные технологии для сверхзвукового гражданского самолета, сообщили журналистам в пресс-службе центра.
России впервые в мире Национальным исследовательским центром "Институт имени Н. Е. Жуковского" испытан в полете демонстратор интеллектуальных технологий, реализующий концепцию "от терминала до терминала" в условиях "закрытой кабины" (кабины без остекления). Технология в дальнейшем может использоваться для создания перспективного сверхзвукового гражданского самолета", — говорится в релизе.
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Как рассказали в центре, экспериментальные исследования проводились в Новосибирске, где в небо подняли демонстратор в составе летающей лаборатории Як-40. Демонстратор включал систему внешнего видения, а также инновационные средства навигации и наблюдения. Такая система, состоящая из пяти камер видимого диапазона и двух камер инфракрасного, обеспечила возможность управлять самолетом в кабине без остекления.
В испытаниях принимали участие сотрудники Государственного научно-исследовательского института авиационных систем и Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (входят в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского"). Полет выполнял экипаж, состоящий из командира, второго пилота, бортмеханика, а также бортового оператора-испытателя и летчика-испытателя — гендиректора СибНИА имени Чаплыгина, летчика-испытателя первого класса Владимира Барсука.
По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, работа, которую ведет НИЦ, необходима для формирования облика сверхзвукового гражданского самолета. В результате испытаний "закрытой кабины" российским специалистам удалось получить ценные данные для дальнейших исследований и подтвердить принципиальную возможность взлета, посадки и управления полетом при отсутствии остекления, отметил он.

Концепция "от терминала до терминала" предполагает управление самолетом в условиях "закрытой кабины" — для этого применяются системы внешнего видения на базе камер разных спектральных диапазонов. Во время испытаний самолетом управляли как с помощью систем внешнего видения, так и дистанционного управления.

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