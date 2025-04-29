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Роспотребнадзор опроверг сообщения об угрозе распространения холеры - РИА Новости, 29.04.2025
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18:31 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/rospotrebnadzor-2014167487.html
Роспотребнадзор опроверг сообщения об угрозе распространения холеры
Роспотребнадзор опроверг сообщения об угрозе распространения холеры - РИА Новости, 29.04.2025
Роспотребнадзор опроверг сообщения об угрозе распространения холеры
Роспотребнадзор опроверг ложные сообщения о якобы угрозе распространения в России острого инфекционного заболевания, вызванного холерой, эпидситуация в РФ... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:31:00+03:00
2025-04-29T18:31:00+03:00
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор опроверг ложные сообщения о якобы угрозе распространения в России острого инфекционного заболевания, вызванного холерой, эпидситуация в РФ стабильная и находится под контролем ведомства. В ведомстве рассказали, что в социальных сетях распространено фальсифицированное письмо "О мерах по профилактике острой холерной инфекции", якобы подписанное руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. "В данном поддельном письме сообщается об "угрозе распространения острого инфекционного заболевания, вызванного бактериями Vibrio cholerae (холера)", и содержится рекомендация по профилактике среди работников, а также предложение информировать руководителей различных организаций и форм собственности. Эта информация является полностью недостоверной! В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора", - говорится в Telegram-канале ведомства. Там рассказали, что за последние 20 лет зарегистрированы только единичные завозные случаи холеры. В РФ осуществляется комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, что позволяет эффективно управлять рисками ухудшения эпидемиологической ситуации. Роспотребнадзор добавил, что в сети также появилось еще одно поддельное письмо "Об использовании воды в питьевых целях в условиях угрозы острой холерной инфекции", якобы подписанное Поповой. "В фальшивом письме утверждается, что "в связи с угрозой распространения острого инфекционного заболевания, вызванного бактериями Vibrio cholerae (холера), направляются рекомендации по использованию воды в питьевых целях, которые необходимо довести до местного населения Эта информация является недостоверной! Будьте внимательны", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250418/anapa-2012050825.html
https://ria.ru/20250416/rospotrebnadzor-2011533733.html
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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор опроверг сообщения об угрозе распространения холеры

Роспотребнадзор опроверг сообщения об угрозе эпидемии холеры в России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор опроверг ложные сообщения о якобы угрозе распространения в России острого инфекционного заболевания, вызванного холерой, эпидситуация в РФ стабильная и находится под контролем ведомства.
В ведомстве рассказали, что в социальных сетях распространено фальсифицированное письмо "О мерах по профилактике острой холерной инфекции", якобы подписанное руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.
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"В данном поддельном письме сообщается об "угрозе распространения острого инфекционного заболевания, вызванного бактериями Vibrio cholerae (холера)", и содержится рекомендация по профилактике среди работников, а также предложение информировать руководителей различных организаций и форм собственности. Эта информация является полностью недостоверной! В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Там рассказали, что за последние 20 лет зарегистрированы только единичные завозные случаи холеры. В РФ осуществляется комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, что позволяет эффективно управлять рисками ухудшения эпидемиологической ситуации.
Роспотребнадзор добавил, что в сети также появилось еще одно поддельное письмо "Об использовании воды в питьевых целях в условиях угрозы острой холерной инфекции", якобы подписанное Поповой.
"В фальшивом письме утверждается, что "в связи с угрозой распространения острого инфекционного заболевания, вызванного бактериями Vibrio cholerae (холера), направляются рекомендации по использованию воды в питьевых целях, которые необходимо довести до местного населения Эта информация является недостоверной! Будьте внимательны", - уточнили в ведомстве.
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