https://ria.ru/20250429/rospotrebnadzor-2013953638.html

Роспотребнадзор рассказал, как защитить детей от укусов клещей

Роспотребнадзор рассказал, как защитить детей от укусов клещей - РИА Новости, 29.04.2025

Роспотребнадзор рассказал, как защитить детей от укусов клещей

Во время прогулки с детьми следует переносить их на руках или использовать коляски, а ее нижние детали нужно заранее обработать специальным средством от клещей, РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T00:34:00+03:00

2025-04-29T00:34:00+03:00

2025-04-29T00:34:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Во время прогулки с детьми следует переносить их на руках или использовать коляски, а ее нижние детали нужно заранее обработать специальным средством от клещей, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве напомнили, что клещи обитают в траве и кустарниках, что делает прогулки в лесу и парке особенно рискованными для детей. Насекомое цепляется за одежду, а затем двигается вверх в поисках "удобного" места для укуса, в этой ситуации крайне важно, следить за детьми, особенно за малышами, которые еще не могут уверенно ходить или стоять. "При прогулках с маленькими детьми рекомендуется переносить их на руках или использовать коляски. Это минимизирует риск того, что ребенок сядет на траву - основное место обитания клещей. Передвигаться следует по центру дорожек, чтобы избежать контакта с травой и кустами, где обитают кровососущие", - сообщили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что нужно заранее обработать нижние детали коляски специальным акарицидным аэрозольным средством, если вынуждены двигаться по траве или кустарникам. По словам специалистов, это позволит предотвратить возможность проникновения клещей через колеса и другие части коляски. "Для детей старшего возраста необходимо объяснять основные правила поведения в опасных зонах. Также важно обрабатывать одежду акарицидными средствами согласно инструкциям на этикетке. Ограничьтесь оптимальной дозировкой: не стоит обрабатывать одежду "символически", однако и чрезмерное применение средства не принесет пользы", - уточнили в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что процесс обработки одежды должен занимать от 30 секунд до одной минуты, в зависимости от размера вещей. "Не забывайте, что дети особенно уязвимы к клещам из-за своего маленького роста и любознательности. Соблюдение данных правил поможет защитить детей от нежелательных последствий и сделать прогулки безопасными и приятным", - отметили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20250422/klesch-2012637754.html

https://ria.ru/20250415/kleschi-2011364236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)