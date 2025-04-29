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Леонид Быков. Режиссер из Донбасса, чьи фильмы знает вся страна

Леонид Быков. Режиссер из Донбасса, чьи фильмы знает вся страна - РИА Новости, 29.04.2025

Леонид Быков. Режиссер из Донбасса, чьи фильмы знает вся страна

Долгое время Леонид Быков хотел стать летчиком, но в небо поднялся только под прицелом камер. Быков быстро полюбился зрителям — трепетный юноша из фильма "Укротительница тигров", застенчивый гример "Зайчик" и весельчак "Максим Перепелица". Но настоящая слава пришла к "Маэстро" вместе с его военным фильмом "В бой идут одни старики".

2025-04-29T15:00:00+03:00

2025-04-29T15:00:00+03:00

2025-04-29T15:00:00+03:00

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Леонид Быков. Режиссер из Донбасса, чьи фильмы знает вся страна audio/mpeg

Леонид Быков. Режиссер из Донбасса, чьи фильмы знает вся страна Леонид Быков. Режиссер из Донбасса, чьи фильмы знает вся страна audio/mpeg

Почему Быков не стал летчиком и как это повлияло на его творческий путь. Чем запомнился вступительный экзамен юного артиста в театральном институте. Что зрители писали о киногерое Пете Мокине и как руководство "Ленфильма" отнеслось к режиссерскому дебюту Леонида Федоровича. В чем была сложность съемок "Аты-баты, шли солдаты". Кто в бюрократических кабинетах защищал картину "В бой идут одни старики" и почему у последней сцены фильма не было дублей.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода сотруднику Государственного центрального музея кино Станиславу Луговому и сотруднику Музея ВГИКа Сергею КаптеревуПроект создан при поддержке Русского Географического Общества, и реализуется в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Олег ГрабовскийРедактор: Дарья ЮрченкоГолос: Дарья Юрченко, Артем Буфтяк, Анна Бастракова

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русское географическое общество, ленфильм, донбасс, вгик, аудио, подкаст, донецкая область, творчество, кино, технологии