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Леонид Быков. Режиссер из Донбасса, чьи фильмы знает вся страна
Леонид Быков. Режиссер из Донбасса, чьи фильмы знает вся страна - РИА Новости, 29.04.2025
Леонид Быков. Режиссер из Донбасса, чьи фильмы знает вся страна
Долгое время Леонид Быков хотел стать летчиком, но в небо поднялся только под прицелом камер. Быков быстро полюбился зрителям — трепетный юноша из фильма "Укротительница тигров", застенчивый гример "Зайчик" и весельчак "Максим Перепелица". Но настоящая слава пришла к "Маэстро" вместе с его военным фильмом "В бой идут одни старики".
2025-04-29T15:00:00+03:00
2025-04-29T15:00:00+03:00
2025-04-29T15:00:00+03:00
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Леонид Быков. Режиссер из Донбасса, чьи фильмы знает вся страна
audio/mpeg
Леонид Быков. Режиссер из Донбасса, чьи фильмы знает вся страна
Леонид Быков. Режиссер из Донбасса, чьи фильмы знает вся страна
audio/mpeg
Почему Быков не стал летчиком и как это повлияло на его творческий путь. Чем запомнился вступительный экзамен юного артиста в театральном институте. Что зрители писали о киногерое Пете Мокине и как руководство "Ленфильма" отнеслось к режиссерскому дебюту Леонида Федоровича. В чем была сложность съемок "Аты-баты, шли солдаты". Кто в бюрократических кабинетах защищал картину "В бой идут одни старики" и почему у последней сцены фильма не было дублей.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода сотруднику Государственного центрального музея кино Станиславу Луговому и сотруднику Музея ВГИКа Сергею КаптеревуПроект создан при поддержке Русского Географического Общества, и реализуется в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Олег ГрабовскийРедактор: Дарья ЮрченкоГолос: Дарья Юрченко, Артем Буфтяк, Анна Бастракова
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русское географическое общество, ленфильм, донбасс, вгик, аудио, подкаст, донецкая область, творчество, кино, технологии
Гении Донбасса, Русское географическое общество, Ленфильм, Донбасс, ВГИК, Подкаст, Донецкая область, творчество, кино, Технологии
Леонид Быков. Режиссер из Донбасса, чьи фильмы знает вся страна
Долгое время Леонид Быков хотел стать летчиком, но в небо поднялся только под прицелом камер. Быков быстро полюбился зрителям — трепетный юноша из фильма "Укротительница тигров", застенчивый гример "Зайчик" и весельчак "Максим Перепелица". Но настоящая слава пришла к "Маэстро" вместе с его военным фильмом "В бой идут одни старики".