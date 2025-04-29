https://ria.ru/20250429/rets-2014158233.html

Платформа "Мой экспорт" хочет упростить оформление экспортных процедур

Платформа "Мой экспорт" хочет упростить оформление экспортных процедур - РИА Новости, 29.04.2025

Платформа "Мой экспорт" хочет упростить оформление экспортных процедур

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) существенно упростит работу экспортеров: в ближайшие годы ключевым направлением развития цифровой платформы "Мой... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:59:00+03:00

2025-04-29T17:59:00+03:00

2025-04-29T18:00:00+03:00

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) существенно упростит работу экспортеров: в ближайшие годы ключевым направлением развития цифровой платформы "Мой экспорт" станет возможность оформлять комплексные услуги буквально в один клик, рассказал управляющий директор по реализации проекта "Одно окно" РЭЦ Антон Кукушкин на Внешнеторговом форуме РБК."Наша цель - сделать так, чтобы экспортер тратил время на развитие бизнеса, а не на оформление документов. Поэтому в ближайшие годы приоритетным направлением развития платформы "Мой экспорт" станет создание системы комплексных услуг, повышение персонификации при предложении сервисов. Стремимся сделать так, чтобы компания, заходя на платформу, могла автоматически получить четкую последовательность шагов из нужных именно ей услуг, которые можно оформить в "один клик", – рассказал Кукушкин на сессии "ИТ-решения для внешней торговли".По его словам, этого планируется достичь за счет дополнительной интеграции с информационными ресурсами органов власти и организаций, регулирующих или предоставляющих услуги в сфере внешнеторговой деятельности.Персонализированность подбора означает, что после регистрации на платформе информация о компании анализируется системой, а затем пользователь получает уникальный набор рекомендаций, учитывающий различные факторы, например географическое положение или специфику деятельности компании.С момента запуска на платформе уже зарегистрировано почти 40 тысяч компаний, которые оформили более 1,5 миллиона услуг.

https://ria.ru/20250429/solodov-2014120462.html

https://ria.ru/20250429/sofinansirovanie-2014017262.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)