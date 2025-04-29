Рейтинг@Mail.ru
Платформа "Мой экспорт" хочет упростить оформление экспортных процедур - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 29.04.2025 (обновлено: 18:00 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/rets-2014158233.html
Платформа "Мой экспорт" хочет упростить оформление экспортных процедур
Платформа "Мой экспорт" хочет упростить оформление экспортных процедур - РИА Новости, 29.04.2025
Платформа "Мой экспорт" хочет упростить оформление экспортных процедур
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) существенно упростит работу экспортеров: в ближайшие годы ключевым направлением развития цифровой платформы "Мой... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:59:00+03:00
2025-04-29T18:00:00+03:00
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014120318_0:171:3337:2048_1920x0_80_0_0_4e04fa352533856c7471fc5faa37896b.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) существенно упростит работу экспортеров: в ближайшие годы ключевым направлением развития цифровой платформы "Мой экспорт" станет возможность оформлять комплексные услуги буквально в один клик, рассказал управляющий директор по реализации проекта "Одно окно" РЭЦ Антон Кукушкин на Внешнеторговом форуме РБК."Наша цель - сделать так, чтобы экспортер тратил время на развитие бизнеса, а не на оформление документов. Поэтому в ближайшие годы приоритетным направлением развития платформы "Мой экспорт" станет создание системы комплексных услуг, повышение персонификации при предложении сервисов. Стремимся сделать так, чтобы компания, заходя на платформу, могла автоматически получить четкую последовательность шагов из нужных именно ей услуг, которые можно оформить в "один клик", – рассказал Кукушкин на сессии "ИТ-решения для внешней торговли".По его словам, этого планируется достичь за счет дополнительной интеграции с информационными ресурсами органов власти и организаций, регулирующих или предоставляющих услуги в сфере внешнеторговой деятельности.Персонализированность подбора означает, что после регистрации на платформе информация о компании анализируется системой, а затем пользователь получает уникальный набор рекомендаций, учитывающий различные факторы, например географическое положение или специфику деятельности компании.С момента запуска на платформе уже зарегистрировано почти 40 тысяч компаний, которые оформили более 1,5 миллиона услуг.
https://ria.ru/20250429/solodov-2014120462.html
https://ria.ru/20250429/sofinansirovanie-2014017262.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014120318_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_1d41adf045f5f08aa1462002f5ed3169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Платформа "Мой экспорт" хочет упростить оформление экспортных процедур

РЭЦ хочет сделать экспортные процедуры на "Мой экспорт" доступными в один клик

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСессия "ИТ решения для внешней торговли" на Внешнеторговом форуме РБК
Сессия ИТ решения для внешней торговли на Внешнеторговом форуме РБК - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) существенно упростит работу экспортеров: в ближайшие годы ключевым направлением развития цифровой платформы "Мой экспорт" станет возможность оформлять комплексные услуги буквально в один клик, рассказал управляющий директор по реализации проекта "Одно окно" РЭЦ Антон Кукушкин на Внешнеторговом форуме РБК.
"Наша цель - сделать так, чтобы экспортер тратил время на развитие бизнеса, а не на оформление документов. Поэтому в ближайшие годы приоритетным направлением развития платформы "Мой экспорт" станет создание системы комплексных услуг, повышение персонификации при предложении сервисов. Стремимся сделать так, чтобы компания, заходя на платформу, могла автоматически получить четкую последовательность шагов из нужных именно ей услуг, которые можно оформить в "один клик", – рассказал Кукушкин на сессии "ИТ-решения для внешней торговли".
Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на Внешнеторговом форуме РБК - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Солодов: малый и средний бизнес составляет 90% получателей поддержки РЭЦ
Вчера, 16:39
По его словам, этого планируется достичь за счет дополнительной интеграции с информационными ресурсами органов власти и организаций, регулирующих или предоставляющих услуги в сфере внешнеторговой деятельности.
Персонализированность подбора означает, что после регистрации на платформе информация о компании анализируется системой, а затем пользователь получает уникальный набор рекомендаций, учитывающий различные факторы, например географическое положение или специфику деятельности компании.
С момента запуска на платформе уже зарегистрировано почти 40 тысяч компаний, которые оформили более 1,5 миллиона услуг.
Сессия Международная кооперация и экспорт на площадке стажировки Минпромторга России Федеральная практика - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Механизм паритетного софинансирования представили в СКФО
Вчера, 12:08
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала