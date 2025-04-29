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В Херсонской области ребенок подорвался на боеприпасе - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:11 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/rebenok-2014176814.html
В Херсонской области ребенок подорвался на боеприпасе
В Херсонской области ребенок подорвался на боеприпасе - РИА Новости, 29.04.2025
В Херсонской области ребенок подорвался на боеприпасе
Ребенок подорвался на боеприпасе в селе Масловка Херсонской области, сообщил глава администрации городского округа Новой Каховки Виталий Гура. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:11:00+03:00
2025-04-29T19:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
виталий гура
россия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Ребенок подорвался на боеприпасе в селе Масловка Херсонской области, сообщил глава администрации городского округа Новой Каховки Виталий Гура. "В селе Масловка по улице Садовая, подрыв на боеприпасе. Мальчик 2013 года рождения доставлен в больницу Новой Маячки, проводится госпитализация в Скадовскую ЦРБ", - написал Гура в своем Telegram-канале. По его словам, состояние ребенка тяжелое. "Рваные раны нижних и верхних конечностей, головы, переведен на искусственное дыхание", - подчеркнул глава города.
https://ria.ru/20250429/prikhodko-2014161707.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, виталий гура, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Виталий Гура, Россия, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области ребенок подорвался на боеприпасе

В селе Масловка Херсонской области ребенок подорвался на боеприпасе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Ребенок подорвался на боеприпасе в селе Масловка Херсонской области, сообщил глава администрации городского округа Новой Каховки Виталий Гура.
"В селе Масловка по улице Садовая, подрыв на боеприпасе. Мальчик 2013 года рождения доставлен в больницу Новой Маячки, проводится госпитализация в Скадовскую ЦРБ", - написал Гура в своем Telegram-канале.
По его словам, состояние ребенка тяжелое.
"Рваные раны нижних и верхних конечностей, головы, переведен на искусственное дыхание", - подчеркнул глава города.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВиталий ГураРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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