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В Херсонской области ребенок подорвался на боеприпасе
В Херсонской области ребенок подорвался на боеприпасе - РИА Новости, 29.04.2025
В Херсонской области ребенок подорвался на боеприпасе
Ребенок подорвался на боеприпасе в селе Масловка Херсонской области, сообщил глава администрации городского округа Новой Каховки Виталий Гура. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:11:00+03:00
2025-04-29T19:11:00+03:00
2025-04-29T19:11:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Ребенок подорвался на боеприпасе в селе Масловка Херсонской области, сообщил глава администрации городского округа Новой Каховки Виталий Гура. "В селе Масловка по улице Садовая, подрыв на боеприпасе. Мальчик 2013 года рождения доставлен в больницу Новой Маячки, проводится госпитализация в Скадовскую ЦРБ", - написал Гура в своем Telegram-канале. По его словам, состояние ребенка тяжелое. "Рваные раны нижних и верхних конечностей, головы, переведен на искусственное дыхание", - подчеркнул глава города.
https://ria.ru/20250429/prikhodko-2014161707.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Виталий Гура, Россия, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области ребенок подорвался на боеприпасе
В селе Масловка Херсонской области ребенок подорвался на боеприпасе