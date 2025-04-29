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США одобрили продажу Польше ракет "воздух — воздух" средней дальности - РИА Новости, 29.04.2025
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22:20 29.04.2025 (обновлено: 22:23 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/rakety-2014212861.html
США одобрили продажу Польше ракет "воздух — воздух" средней дальности
США одобрили продажу Польше ракет "воздух — воздух" средней дальности - РИА Новости, 29.04.2025
США одобрили продажу Польше ракет "воздух — воздух" средней дальности
Госдеп одобрил продажу Польше ракет "воздух - воздух" средней дальности на 1,33 миллиарда долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T22:20:00+03:00
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польша
в мире
государственный департамент сша
министерство обороны сша
сша
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Госдеп одобрил продажу Польше ракет "воздух - воздух" средней дальности на 1,33 миллиарда долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона."Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет "воздух - воздух" средней дальности AIM-120D, сопутствующих элементов логистики и поддержки", - говорится в сообщении.Как уточняется в сообщении, правительство Польши запрашивало 400 ракет и сопутствующее оборудование.
https://ria.ru/20250428/rakety-2013810710.html
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польша, в мире, государственный департамент сша, министерство обороны сша, сша
Польша, В мире, Государственный департамент США, Министерство обороны США, США
США одобрили продажу Польше ракет "воздух — воздух" средней дальности

США одобрили продажу Польше ракет "воздух — воздух" на 1,33 миллиарда долларов

CC0 / Staff Sergeant Vince Parker (USAF) / Ракета класса "воздух-воздух"
Ракета класса воздух-воздух - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
CC0 / Staff Sergeant Vince Parker (USAF) /
Ракета класса "воздух-воздух". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Госдеп одобрил продажу Польше ракет "воздух - воздух" средней дальности на 1,33 миллиарда долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона.
"Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет "воздух - воздух" средней дальности AIM-120D, сопутствующих элементов логистики и поддержки", - говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении, правительство Польши запрашивало 400 ракет и сопутствующее оборудование.
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