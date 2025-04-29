https://ria.ru/20250429/rakety-2014212861.html

США одобрили продажу Польше ракет "воздух — воздух" средней дальности

США одобрили продажу Польше ракет "воздух — воздух" средней дальности - РИА Новости, 29.04.2025

США одобрили продажу Польше ракет "воздух — воздух" средней дальности

Госдеп одобрил продажу Польше ракет "воздух - воздух" средней дальности на 1,33 миллиарда долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T22:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Госдеп одобрил продажу Польше ракет "воздух - воздух" средней дальности на 1,33 миллиарда долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона."Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет "воздух - воздух" средней дальности AIM-120D, сопутствующих элементов логистики и поддержки", - говорится в сообщении.Как уточняется в сообщении, правительство Польши запрашивало 400 ракет и сопутствующее оборудование.

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