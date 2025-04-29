https://ria.ru/20250429/putin-2014219108.html

Волгоградский губернатор вручил Путину книгу о Сталинградской битве

Волгоградский губернатор вручил Путину книгу о Сталинградской битве - РИА Новости, 29.04.2025

Волгоградский губернатор вручил Путину книгу о Сталинградской битве

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным вручил ему первый экземпляр книги "Сталинград: без... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T23:14:00+03:00

2025-04-29T23:14:00+03:00

2025-04-29T23:24:00+03:00

общество

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным вручил ему первый экземпляр книги "Сталинград: без срока давности", знамя отряда "Бессмерьный Сталинград", выполняющего боевые задачи на СВО, атлас и икону. "По инициативе нашего ветеранского сообщества, была издана книга" Сталинград: без срока давности" , где отражены непосредственно преступления фашистов и их пособников на территории Сталинграда и Сталинградской области… Это первый экземпляр этой книги, поэтому прошу принять от нас, от жителей Волгоградской области", - сказал Бочаров, передавая книгу президенту. "Спасибо", - ответил Путин. Кроме книги Бочаров вручил президенту знамя отряда "Бессмертный Сталинград", который выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО, а также атлас 1947 года военного офицера, где изложены не только события в годы Великой Отечественной войны, но и после. Губернатор также передал Путину икону Божией Матери местного автора. Бочаров рассказал президенту сталинградскую легенду: во время Сталинградской битвы, 11 ноября 1942 года, святой лик явился в небе над городом, его видели и жители, и бойцы советской армии. Также губернатор передал Путину фигурки медсестры и воина - подарок от волгоградской мастерицы, чей брат находится на СВО.Встреча Владимира Путина с губернатором состоялась после завершения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее Путин и Лукашенко вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане в память о героях Сталинградской битвы. Кроме того, лидеры приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", а также провели двустороннюю встречу.

https://ria.ru/20250201/volgograd-1996770737.html

https://ria.ru/20250429/putin-2014103792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, волгоградская область, россия, сталинград, владимир путин, андрей бочаров, александр лукашенко