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Путин предложил совместно с Минском открыть завод по беспилотным системам - РИА Новости, 29.04.2025
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17:48 29.04.2025 (обновлено: 17:54 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/putin-2014151556.html
Путин предложил совместно с Минском открыть завод по беспилотным системам
Путин предложил совместно с Минском открыть завод по беспилотным системам - РИА Новости, 29.04.2025
Путин предложил совместно с Минском открыть завод по беспилотным системам
РФ готова заложить завод и лабораторию по беспилотным системам (БС) вместе со специалистами из Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:48:00+03:00
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россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. РФ готова заложить завод и лабораторию по беспилотным системам (БС) вместе со специалистами из Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин."Мы готовы заложить завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию по беспилотию, это очень важно прежде всего для экономики, логистики", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20250429/putin-2014146969.html
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Путин о совместном авиастроении с Белоруссией
Россия готова заложить завод и лабораторию по беспилотным системам вместе со специалистами из Белоруссии, есть договоренности и по авиастроению, сообщил Путин на встрече с Лукашенко
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин предложил совместно с Минском открыть завод по беспилотным системам

Путин: Россия готова совместно с Минском заложить завод по беспилотным системам

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. РФ готова заложить завод и лабораторию по беспилотным системам (БС) вместе со специалистами из Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы готовы заложить завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию по беспилотию, это очень важно прежде всего для экономики, логистики", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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