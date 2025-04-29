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Россия и Белоруссия усилят кооперацию в промышленной сфере, заявил Путин - РИА Новости, 29.04.2025
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17:44 29.04.2025 (обновлено: 17:50 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/putin-2014149333.html
Россия и Белоруссия усилят кооперацию в промышленной сфере, заявил Путин
Россия и Белоруссия усилят кооперацию в промышленной сфере, заявил Путин - РИА Новости, 29.04.2025
Россия и Белоруссия усилят кооперацию в промышленной сфере, заявил Путин
Россия и Белоруссия договорились расширять возможности промышленной кооперации, в том числе в авиапроме, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:44:00+03:00
2025-04-29T17:50:00+03:00
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились расширять возможности промышленной кооперации, в том числе в авиапроме, заявил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, надо будет пообсуждать вопросы промышленной кооперации. Мы договорились о том, что мы будем расширять эту промышленную кооперацию, в том числе и за счет совместной работы в области авиастроения, авиапром", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20250429/putin-2014151556.html
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353
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353
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Путин о совместном авиастроении с Белоруссией
Россия готова заложить завод и лабораторию по беспилотным системам вместе со специалистами из Белоруссии, есть договоренности и по авиастроению, сообщил Путин на встрече с Лукашенко
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353
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Россия и Белоруссия усилят кооперацию в промышленной сфере, заявил Путин

Путин: Россия и Белоруссия договорились расширять возможности промкооперации

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились расширять возможности промышленной кооперации, в том числе в авиапроме, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Безусловно, надо будет пообсуждать вопросы промышленной кооперации. Мы договорились о том, что мы будем расширять эту промышленную кооперацию, в том числе и за счет совместной работы в области авиастроения, авиапром", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин о совместном авиастроении с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Путин предложил совместно с Минском открыть завод по беспилотным системам
Вчера, 17:48
 
РоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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