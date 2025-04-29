https://ria.ru/20250429/putin-2014149333.html

Россия и Белоруссия усилят кооперацию в промышленной сфере, заявил Путин

Россия и Белоруссия усилят кооперацию в промышленной сфере, заявил Путин - РИА Новости, 29.04.2025

Россия и Белоруссия усилят кооперацию в промышленной сфере, заявил Путин

Россия и Белоруссия договорились расширять возможности промышленной кооперации, в том числе в авиапроме, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:44:00+03:00

2025-04-29T17:44:00+03:00

2025-04-29T17:50:00+03:00

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились расширять возможности промышленной кооперации, в том числе в авиапроме, заявил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, надо будет пообсуждать вопросы промышленной кооперации. Мы договорились о том, что мы будем расширять эту промышленную кооперацию, в том числе и за счет совместной работы в области авиастроения, авиапром", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20250429/putin-2014151556.html

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

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Путин о совместном авиастроении с Белоруссией Россия готова заложить завод и лабораторию по беспилотным системам вместе со специалистами из Белоруссии, есть договоренности и по авиастроению, сообщил Путин на встрече с Лукашенко 2025-04-29T17:44 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко