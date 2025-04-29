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Путин рассказал о связях Москвы и Минска в торгово-экономической сфере
Путин рассказал о связях Москвы и Минска в торгово-экономической сфере - РИА Новости, 29.04.2025
Путин рассказал о связях Москвы и Минска в торгово-экономической сфере
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия добились выдающихся результатов в сфере торгово-экономических связей. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:41:00+03:00
2025-04-29T17:41:00+03:00
2025-04-29T17:56:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия добились выдающихся результатов в сфере торгово-экономических связей."В сфере торгово-экономических связей у нас (у России и Белоруссии - ред.), конечно, результат просто выдающийся, сказать прямо. Свыше 50 миллиардов в долларовом эквиваленте торговый оборот. По вашим данным даже чуть побольше, по нашим, где-то 50 с небольшим, около 51, по белорусским данным, где-то 51 с хвостиком", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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москва, экономика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Москва, Экономика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин рассказал о связях Москвы и Минска в торгово-экономической сфере
Путин: Москва и Минск добились выдающихся результатов в торговле