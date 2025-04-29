https://ria.ru/20250429/putin-2014147729.html

Путин рассказал о связях Москвы и Минска в торгово-экономической сфере

Путин рассказал о связях Москвы и Минска в торгово-экономической сфере - РИА Новости, 29.04.2025

Путин рассказал о связях Москвы и Минска в торгово-экономической сфере

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия добились выдающихся результатов в сфере торгово-экономических связей. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:41:00+03:00

2025-04-29T17:41:00+03:00

2025-04-29T17:56:00+03:00

москва

экономика

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия добились выдающихся результатов в сфере торгово-экономических связей."В сфере торгово-экономических связей у нас (у России и Белоруссии - ред.), конечно, результат просто выдающийся, сказать прямо. Свыше 50 миллиардов в долларовом эквиваленте торговый оборот. По вашим данным даже чуть побольше, по нашим, где-то 50 с небольшим, около 51, по белорусским данным, где-то 51 с хвостиком", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20250429/putin-2014146969.html

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белоруссия

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москва, экономика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко