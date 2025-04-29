https://ria.ru/20250429/putin-2014146790.html
Путин направил траурный венок на церемонию прощания с Москаликом
Путин направил траурный венок на церемонию прощания с Москаликом - РИА Новости, 29.04.2025
Путин направил траурный венок на церемонию прощания с Москаликом
Президент РФ Владимир Путин направил траурный венок на церемонию прощания с заместителем начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:39:00+03:00
2025-04-29T17:39:00+03:00
2025-04-29T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил траурный венок на церемонию прощания с заместителем начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом. Венок, украшенный лентой в виде триколора, вынесли военные в ходе церемонии, следует из кадров, распространенных пресс-службой Минобороны России. Церемония прощания с Ярославом Москаликом состоялась на территории мемориала "Пантеон защитников Отечества" в подмосковных Мытищах. Москалик погиб в результате террористического акта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в московском регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
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россия, мытищи, балашиха, ярослав москалик, владимир путин, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, убийство генерала москалика, общество
Россия, Мытищи, Балашиха, Ярослав Москалик, Владимир Путин, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Убийство генерала Москалика, Общество
Путин направил траурный венок на церемонию прощания с Москаликом
Путин направил венок на церемонию прощания с генерал-лейтенантом Москаликом