https://ria.ru/20250429/putin-2014146790.html

Путин направил траурный венок на церемонию прощания с Москаликом

Путин направил траурный венок на церемонию прощания с Москаликом - РИА Новости, 29.04.2025

Путин направил траурный венок на церемонию прощания с Москаликом

Президент РФ Владимир Путин направил траурный венок на церемонию прощания с заместителем начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:39:00+03:00

2025-04-29T17:39:00+03:00

2025-04-29T17:43:00+03:00

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мытищи

балашиха

ярослав москалик

владимир путин

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил траурный венок на церемонию прощания с заместителем начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом. Венок, украшенный лентой в виде триколора, вынесли военные в ходе церемонии, следует из кадров, распространенных пресс-службой Минобороны России. Церемония прощания с Ярославом Москаликом состоялась на территории мемориала "Пантеон защитников Отечества" в подмосковных Мытищах. Москалик погиб в результате террористического акта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в московском регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов.

https://ria.ru/20250428/zakharova-2013914656.html

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