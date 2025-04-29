https://ria.ru/20250429/putin-2014136235.html

Shaman заявил, что получил благодарственное письмо от Путина

Shaman заявил, что получил благодарственное письмо от Путина - РИА Новости, 29.04.2025

Shaman заявил, что получил благодарственное письмо от Путина

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил, что получил благодарственное письмо от президента РФ Владимира Путина за активное участие в подготовке и... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:22:00+03:00

2025-04-29T17:22:00+03:00

2025-04-29T17:22:00+03:00

шоубиз

россия

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил, что получил благодарственное письмо от президента РФ Владимира Путина за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. "Привет, родные! Получил благодарственное письмо от Президента России Владимира Владимировича Путина за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Служу России!" - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250309/shaman-2003969080.html

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2025

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россия, владимир путин, shaman (ярослав дронов)