https://ria.ru/20250429/putin-2014136235.html
Shaman заявил, что получил благодарственное письмо от Путина
Shaman заявил, что получил благодарственное письмо от Путина - РИА Новости, 29.04.2025
Shaman заявил, что получил благодарственное письмо от Путина
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил, что получил благодарственное письмо от президента РФ Владимира Путина за активное участие в подготовке и... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:22:00+03:00
2025-04-29T17:22:00+03:00
2025-04-29T17:22:00+03:00
шоубиз
россия
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил, что получил благодарственное письмо от президента РФ Владимира Путина за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. "Привет, родные! Получил благодарственное письмо от Президента России Владимира Владимировича Путина за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Служу России!" - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250309/shaman-2003969080.html
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россия, владимир путин, shaman (ярослав дронов)
Шоубиз, Россия, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Shaman заявил, что получил благодарственное письмо от Путина
Ярослав Дронов заявил, что получил благодарственное письмо от Путина