https://ria.ru/20250429/putin-2014117031.html

Защитники Сталинграда стояли насмерть, заявил Путин

Защитники Сталинграда стояли насмерть, заявил Путин - РИА Новости, 29.04.2025

Защитники Сталинграда стояли насмерть, заявил Путин

Защитники Сталинграда стояли насмерть, как и другие защитники рубежей страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:32:00+03:00

2025-04-29T16:32:00+03:00

2025-04-29T16:32:00+03:00

сталинград

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Защитники Сталинграда стояли насмерть, как и другие защитники рубежей страны, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что во вторник вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. "Почтили память защитников города, которые в боях за Сталинград покрыли себя неувядаемой славой - они стояли насмерть, так же, как герои Брестской крепости, обороны Минска, Ленинграда, Севастополя, других наших городов и рубежей", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".

https://ria.ru/20250429/vystuplenie-2014106154.html

сталинград

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сталинград, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко