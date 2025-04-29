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Защитники Сталинграда стояли насмерть, заявил Путин - РИА Новости, 29.04.2025
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16:32 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/putin-2014117031.html
Защитники Сталинграда стояли насмерть, заявил Путин
Защитники Сталинграда стояли насмерть, заявил Путин - РИА Новости, 29.04.2025
Защитники Сталинграда стояли насмерть, заявил Путин
Защитники Сталинграда стояли насмерть, как и другие защитники рубежей страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:32:00+03:00
2025-04-29T16:32:00+03:00
сталинград
россия
белоруссия
владимир путин
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Защитники Сталинграда стояли насмерть, как и другие защитники рубежей страны, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что во вторник вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. "Почтили память защитников города, которые в боях за Сталинград покрыли себя неувядаемой славой - они стояли насмерть, так же, как герои Брестской крепости, обороны Минска, Ленинграда, Севастополя, других наших городов и рубежей", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
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сталинград, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Сталинград, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Защитники Сталинграда стояли насмерть, заявил Путин

Путин: защитники Сталинграда стояли насмерть, как и другие защитники рубежей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Защитники Сталинграда стояли насмерть, как и другие защитники рубежей страны, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что во вторник вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.
«
"Почтили память защитников города, которые в боях за Сталинград покрыли себя неувядаемой славой - они стояли насмерть, так же, как герои Брестской крепости, обороны Минска, Ленинграда, Севастополя, других наших городов и рубежей", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
Путин на международном форуме в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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