https://ria.ru/20250429/putin-2014117031.html
Защитники Сталинграда стояли насмерть, заявил Путин
Защитники Сталинграда стояли насмерть, заявил Путин - РИА Новости, 29.04.2025
Защитники Сталинграда стояли насмерть, заявил Путин
Защитники Сталинграда стояли насмерть, как и другие защитники рубежей страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:32:00+03:00
2025-04-29T16:32:00+03:00
2025-04-29T16:32:00+03:00
сталинград
россия
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александр лукашенко
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Защитники Сталинграда стояли насмерть, как и другие защитники рубежей страны, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что во вторник вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. "Почтили память защитников города, которые в боях за Сталинград покрыли себя неувядаемой славой - они стояли насмерть, так же, как герои Брестской крепости, обороны Минска, Ленинграда, Севастополя, других наших городов и рубежей", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сталинград, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Сталинград, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Защитники Сталинграда стояли насмерть, заявил Путин
Путин: защитники Сталинграда стояли насмерть, как и другие защитники рубежей