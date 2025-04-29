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И в России, и в других странах будут помнить уроки ВОВ, заявил Путин - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:26 29.04.2025 (обновлено: 16:35 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/putin-2014113978.html
И в России, и в других странах будут помнить уроки ВОВ, заявил Путин
И в России, и в других странах будут помнить уроки ВОВ, заявил Путин - РИА Новости, 29.04.2025
И в России, и в других странах будут помнить уроки ВОВ, заявил Путин
И в России, и в Белоруссии, и в других странах всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:26:00+03:00
2025-04-29T16:35:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
белоруссия
владимир путин
день победы в городах россии и снг
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. И в России, и в Белоруссии, и в других странах всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин."Нет сомнения, что и в России, и в Белоруссии, и в других странах будут всегда помнить уроки этой (Великой Отечественной - ред.) войны", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
https://ria.ru/20250429/pobeda-2014051122.html
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россия, белоруссия, владимир путин, день победы в городах россии и снг
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белоруссия, Владимир Путин, День Победы в городах России и СНГ
И в России, и в других странах будут помнить уроки ВОВ, заявил Путин

Путин: и в России, и в других странах будут помнить уроки ВОВ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. И в России, и в Белоруссии, и в других странах всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нет сомнения, что и в России, и в Белоруссии, и в других странах будут всегда помнить уроки этой (Великой Отечественной - ред.) войны", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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Вчера, 13:54
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияБелоруссияВладимир ПутинДень Победы в городах России и СНГ
 
 
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