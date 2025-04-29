https://ria.ru/20250429/putin-2014113978.html

И в России, и в других странах будут помнить уроки ВОВ, заявил Путин

И в России, и в других странах будут помнить уроки ВОВ, заявил Путин - РИА Новости, 29.04.2025

И в России, и в других странах будут помнить уроки ВОВ, заявил Путин

И в России, и в Белоруссии, и в других странах всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:26:00+03:00

2025-04-29T16:26:00+03:00

2025-04-29T16:35:00+03:00

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

белоруссия

владимир путин

день победы в городах россии и снг

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. И в России, и в Белоруссии, и в других странах всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин."Нет сомнения, что и в России, и в Белоруссии, и в других странах будут всегда помнить уроки этой (Великой Отечественной - ред.) войны", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".

https://ria.ru/20250429/pobeda-2014051122.html

россия

белоруссия

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2025

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россия, белоруссия, владимир путин, день победы в городах россии и снг