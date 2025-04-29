https://ria.ru/20250429/putin-2014111132.html
Путин призвал сделать все, чтобы помешать возрождению нацизма
Путин призвал сделать все, чтобы помешать возрождению нацизма - РИА Новости, 29.04.2025
Путин призвал сделать все, чтобы помешать возрождению нацизма
Надо сделать все, чтобы помешать возрождению нацизма, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:23:00+03:00
2025-04-29T16:23:00+03:00
2025-04-29T16:31:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Надо сделать все, чтобы помешать возрождению нацизма, заявил президент России Владимир Путин."Надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, так называемой исключительности, за которыми кроются претензии на мировое господство, попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
https://ria.ru/20250429/natsizm-2014010127.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин призвал сделать все, чтобы помешать возрождению нацизма
Путин призвал противостоять распространению любых форм расизма