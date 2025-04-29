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В Сталинграде решалась судьба всего мира, заявил Путин - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:19 29.04.2025 (обновлено: 16:37 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/putin-2014108723.html
В Сталинграде решалась судьба всего мира, заявил Путин
В Сталинграде решалась судьба всего мира, заявил Путин - РИА Новости, 29.04.2025
В Сталинграде решалась судьба всего мира, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в годы Великой Отечественной войны в Сталинграде решалась судьба всего мира. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:19:00+03:00
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сталинград
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
россия
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в годы Великой Отечественной войны в Сталинграде решалась судьба всего мира."Символично, что форум проходит в городе-герое, где решалась судьба всего мира", - сказал глава государства на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
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сталинград, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия
Сталинград, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Россия
В Сталинграде решалась судьба всего мира, заявил Путин

Путин: в городе-герое Сталинград решалась судьба всего мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / POOL
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в годы Великой Отечественной войны в Сталинграде решалась судьба всего мира.
"Символично, что форум проходит в городе-герое, где решалась судьба всего мира", - сказал глава государства на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
Праздничный салют по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы в Волгограде - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Володин и депутаты Госдумы почтили память защитников Сталинграда
28 апреля, 22:04
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСталинград80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинРоссия
 
 
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