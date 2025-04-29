https://ria.ru/20250429/putin-2014108723.html

В Сталинграде решалась судьба всего мира, заявил Путин

В Сталинграде решалась судьба всего мира, заявил Путин - РИА Новости, 29.04.2025

В Сталинграде решалась судьба всего мира, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в годы Великой Отечественной войны в Сталинграде решалась судьба всего мира. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:19:00+03:00

2025-04-29T16:19:00+03:00

2025-04-29T16:37:00+03:00

сталинград

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в годы Великой Отечественной войны в Сталинграде решалась судьба всего мира."Символично, что форум проходит в городе-герое, где решалась судьба всего мира", - сказал глава государства на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".

https://ria.ru/20250428/volodin-2013941639.html

сталинград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сталинград, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия