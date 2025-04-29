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Путин призвал бороться со сторонниками идеи о национальном превосходстве - РИА Новости, 29.04.2025
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10:15 29.04.2025 (обновлено: 10:30 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/putin-2013990823.html
Путин призвал бороться со сторонниками идеи о национальном превосходстве
Путин призвал бороться со сторонниками идеи о национальном превосходстве - РИА Новости, 29.04.2025
Путин призвал бороться со сторонниками идеи о национальном превосходстве
Россия должна давать отпор тем, кто стремится оправдать преступления нацистов и возродить идеологию национального превосходства и исключительности, сказал... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T10:15:00+03:00
2025-04-29T10:30:00+03:00
россия
владимир путин
татьяна голикова
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия должна давать отпор тем, кто стремится оправдать преступления нацистов и возродить идеологию национального превосходства и исключительности, сказал президент РФ Владимир Путин.Об этом глава государства заявил в приветствии участникам и гостям историко-документальной выставки "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы". Обращение президента зачитала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Как отметил Путин, сегодня мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов."И потому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности", - подчеркнул президент РФ.
https://ria.ru/20250425/rossija-2013368567.html
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россия, владимир путин, татьяна голикова
Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова
Путин призвал бороться со сторонниками идеи о национальном превосходстве

Путин: Россия должна бороться с теми, кто хочет оправдать преступления нацистов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия должна давать отпор тем, кто стремится оправдать преступления нацистов и возродить идеологию национального превосходства и исключительности, сказал президент РФ Владимир Путин.
Об этом глава государства заявил в приветствии участникам и гостям историко-документальной выставки "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы". Обращение президента зачитала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Как отметил Путин, сегодня мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов.
"И потому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности", - подчеркнул президент РФ.
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РоссияВладимир ПутинТатьяна Голикова
 
 
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