https://ria.ru/20250429/putin-2013990053.html

Путин призвал твердо отстаивать правду о великой Победе

Путин призвал твердо отстаивать правду о великой Победе - РИА Новости, 29.04.2025

Путин призвал твердо отстаивать правду о великой Победе

Россия должна твердо отстаивать правду о Великой Победе, заявил президент Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям выставки "Без права на забвение. К РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T10:12:00+03:00

2025-04-29T10:12:00+03:00

2025-04-29T12:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия должна твердо отстаивать правду о Великой Победе, заявил президент Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям выставки "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы"."Сегодня мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов. И поэтому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу", — зачитала обращение главы государства вице-премьер Татьяна Голикова.Путин призвал также давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности.Выставка "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" открылась сегодня в Государственном историческом музее в Москве. По словам Голиковой, она посвящена защите исторической памяти, чтобы не предавать забвению подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.Хронологические рамки выставки охватывают период от 22 июня 1941 года — вторжения нацистской Германии и ее сателлитов в пределы СССР — до 24 июня 1945-го, дня парада Победы на Красной площади, ставшего символом завершения Великой Отечественной.В экспозиции представлены более 500 архивных документов и 700 музейных экспонатов, включая подлинные автографы Ольги Берггольц, Дмитрия Шостаковича, Константина Симонова, документы и вещи Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Алексея Маресьева и многих других героев. Можно увидеть на выставке и подлинник акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии, подписанный 8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте.

https://ria.ru/20250401/kitay-2008551798.html

https://ria.ru/20250127/naryshkin-1995621322.html

https://ria.ru/20250429/repetitsii-1943570704.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия