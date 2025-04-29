https://ria.ru/20250429/putin-2013990053.html
Путин призвал твердо отстаивать правду о великой Победе
Путин призвал твердо отстаивать правду о великой Победе - РИА Новости, 29.04.2025
Путин призвал твердо отстаивать правду о великой Победе
Россия должна твердо отстаивать правду о Великой Победе, заявил президент Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям выставки "Без права на забвение. К РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T10:12:00+03:00
2025-04-29T10:12:00+03:00
2025-04-29T12:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия должна твердо отстаивать правду о Великой Победе, заявил президент Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям выставки "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы"."Сегодня мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов. И поэтому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу", — зачитала обращение главы государства вице-премьер Татьяна Голикова.Путин призвал также давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности.Выставка "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" открылась сегодня в Государственном историческом музее в Москве. По словам Голиковой, она посвящена защите исторической памяти, чтобы не предавать забвению подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.Хронологические рамки выставки охватывают период от 22 июня 1941 года — вторжения нацистской Германии и ее сателлитов в пределы СССР — до 24 июня 1945-го, дня парада Победы на Красной площади, ставшего символом завершения Великой Отечественной.В экспозиции представлены более 500 архивных документов и 700 музейных экспонатов, включая подлинные автографы Ольги Берггольц, Дмитрия Шостаковича, Константина Симонова, документы и вещи Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Алексея Маресьева и многих других героев. Можно увидеть на выставке и подлинник акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии, подписанный 8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте.
https://ria.ru/20250401/kitay-2008551798.html
https://ria.ru/20250127/naryshkin-1995621322.html
https://ria.ru/20250429/repetitsii-1943570704.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Россия
Путин призвал твердо отстаивать правду о великой Победе
Путин предупредил о разрушительных последствиях фальсификации истории
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия должна твердо отстаивать правду о Великой Победе, заявил президент Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям выставки "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы".
«
"Сегодня мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов. И поэтому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу", — зачитала обращение главы государства вице-премьер Татьяна Голикова.
Путин призвал также давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности.
Выставка "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" открылась сегодня в Государственном историческом музее в Москве. По словам Голиковой, она посвящена защите исторической памяти, чтобы не предавать забвению подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.
Хронологические рамки выставки охватывают период от 22 июня 1941 года — вторжения нацистской Германии и ее сателлитов в пределы СССР — до 24 июня 1945-го, дня парада Победы на Красной площади, ставшего символом завершения Великой Отечественной.
В экспозиции представлены более 500 архивных документов и 700 музейных экспонатов, включая подлинные автографы Ольги Берггольц, Дмитрия Шостаковича, Константина Симонова, документы и вещи Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Алексея Маресьева и многих других героев. Можно увидеть на выставке и подлинник акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии, подписанный 8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте.