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Путин призвал твердо отстаивать правду о великой Победе - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:12 29.04.2025 (обновлено: 12:45 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/putin-2013990053.html
Путин призвал твердо отстаивать правду о великой Победе
Путин призвал твердо отстаивать правду о великой Победе - РИА Новости, 29.04.2025
Путин призвал твердо отстаивать правду о великой Победе
Россия должна твердо отстаивать правду о Великой Победе, заявил президент Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям выставки "Без права на забвение. К РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T10:12:00+03:00
2025-04-29T12:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия должна твердо отстаивать правду о Великой Победе, заявил президент Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям выставки "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы"."Сегодня мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов. И поэтому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу", — зачитала обращение главы государства вице-премьер Татьяна Голикова.Путин призвал также давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности.Выставка "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" открылась сегодня в Государственном историческом музее в Москве. По словам Голиковой, она посвящена защите исторической памяти, чтобы не предавать забвению подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.Хронологические рамки выставки охватывают период от 22 июня 1941 года — вторжения нацистской Германии и ее сателлитов в пределы СССР — до 24 июня 1945-го, дня парада Победы на Красной площади, ставшего символом завершения Великой Отечественной.В экспозиции представлены более 500 архивных документов и 700 музейных экспонатов, включая подлинные автографы Ольги Берггольц, Дмитрия Шостаковича, Константина Симонова, документы и вещи Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Алексея Маресьева и многих других героев. Можно увидеть на выставке и подлинник акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии, подписанный 8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте.
https://ria.ru/20250401/kitay-2008551798.html
https://ria.ru/20250127/naryshkin-1995621322.html
https://ria.ru/20250429/repetitsii-1943570704.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Россия
Путин призвал твердо отстаивать правду о великой Победе

Путин предупредил о разрушительных последствиях фальсификации истории

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия должна твердо отстаивать правду о Великой Победе, заявил президент Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям выставки "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы".
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"Сегодня мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов. И поэтому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу", — зачитала обращение главы государства вице-премьер Татьяна Голикова.
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1 апреля, 07:28
Путин призвал также давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности.
Выставка "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" открылась сегодня в Государственном историческом музее в Москве. По словам Голиковой, она посвящена защите исторической памяти, чтобы не предавать забвению подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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27 января, 06:48
Хронологические рамки выставки охватывают период от 22 июня 1941 года — вторжения нацистской Германии и ее сателлитов в пределы СССР — до 24 июня 1945-го, дня парада Победы на Красной площади, ставшего символом завершения Великой Отечественной.
В экспозиции представлены более 500 архивных документов и 700 музейных экспонатов, включая подлинные автографы Ольги Берггольц, Дмитрия Шостаковича, Константина Симонова, документы и вещи Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Алексея Маресьева и многих других героев. Можно увидеть на выставке и подлинник акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии, подписанный 8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте.
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