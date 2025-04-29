Рейтинг@Mail.ru
Пушков резко осадил будущего главу МИД Германии после заявления об Украине - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/pushkov-2014130208.html
Пушков резко осадил будущего главу МИД Германии после заявления об Украине
Пушков резко осадил будущего главу МИД Германии после заявления об Украине - РИА Новости, 29.04.2025
Пушков резко осадил будущего главу МИД Германии после заявления об Украине
Германия вместе с Украиной проигрывает в конфликте с Россией, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:03:00+03:00
2025-04-29T17:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
алексей пушков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Германия вместе с Украиной проигрывает в конфликте с Россией, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.Так политик прокомментировал заявление будущего министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля о том, что Германия продолжит оказывать помощь Украине и будет на ее стороне."Германия проиграла Первую мировую войну. Она проиграла Вторую мировую. Война на Украине станет третьей войной, в которой Германия потерпит поражение", — написал он.Пушков отметил, что Берлин не имеет никакого влияния на переговоры по Украине, а помощь Киеву на протяжении трех лет оказалась неэффективной. Кроме того, добавил сенатор, будущее конфликта мало зависит от Германии, а в Европе есть гораздо более весомые игроки.Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт выразила недовольство кандидатурой Вадефуля на пост нового главы МИД из-за поддержки им идеи поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в разговоре с РИА Новости заявил, что при Вадефуле вероятен рост конфронтации с Россией.
https://ria.ru/20250429/peremirie-2014100544.html
https://ria.ru/20250428/rossiya-2013687508.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_479423de924720f19b933d9c8f8d2e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, россия, алексей пушков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Алексей Пушков
Пушков резко осадил будущего главу МИД Германии после заявления об Украине

Пушков: Германия вместе с Украиной проигрывает в конфликте с Россией

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Германия вместе с Украиной проигрывает в конфликте с Россией, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
Так политик прокомментировал заявление будущего министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля о том, что Германия продолжит оказывать помощь Украине и будет на ее стороне.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Европе увидели важную деталь в решении Путина о перемирии
Вчера, 15:59
"Германия проиграла Первую мировую войну. Она проиграла Вторую мировую. Война на Украине станет третьей войной, в которой Германия потерпит поражение", — написал он.
Пушков отметил, что Берлин не имеет никакого влияния на переговоры по Украине, а помощь Киеву на протяжении трех лет оказалась неэффективной. Кроме того, добавил сенатор, будущее конфликта мало зависит от Германии, а в Европе есть гораздо более весомые игроки.
Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт выразила недовольство кандидатурой Вадефуля на пост нового главы МИД из-за поддержки им идеи поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в разговоре с РИА Новости заявил, что при Вадефуле вероятен рост конфронтации с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Россия вскрывает украинский блеф Европы
28 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияАлексей Пушков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала