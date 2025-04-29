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Пушков резко осадил будущего главу МИД Германии после заявления об Украине
Пушков резко осадил будущего главу МИД Германии после заявления об Украине - РИА Новости, 29.04.2025
Пушков резко осадил будущего главу МИД Германии после заявления об Украине
Германия вместе с Украиной проигрывает в конфликте с Россией, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:03:00+03:00
2025-04-29T17:03:00+03:00
2025-04-29T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Германия вместе с Украиной проигрывает в конфликте с Россией, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.Так политик прокомментировал заявление будущего министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля о том, что Германия продолжит оказывать помощь Украине и будет на ее стороне."Германия проиграла Первую мировую войну. Она проиграла Вторую мировую. Война на Украине станет третьей войной, в которой Германия потерпит поражение", — написал он.Пушков отметил, что Берлин не имеет никакого влияния на переговоры по Украине, а помощь Киеву на протяжении трех лет оказалась неэффективной. Кроме того, добавил сенатор, будущее конфликта мало зависит от Германии, а в Европе есть гораздо более весомые игроки.Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт выразила недовольство кандидатурой Вадефуля на пост нового главы МИД из-за поддержки им идеи поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в разговоре с РИА Новости заявил, что при Вадефуле вероятен рост конфронтации с Россией.
https://ria.ru/20250429/peremirie-2014100544.html
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в мире, германия, украина, россия, алексей пушков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Алексей Пушков
Пушков резко осадил будущего главу МИД Германии после заявления об Украине
Пушков: Германия вместе с Украиной проигрывает в конфликте с Россией