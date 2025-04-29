https://ria.ru/20250429/promomed-2014016685.html

"Промомед" разместил структурные облигации объемом более 1,6 млрд рублей

"Промомед" разместил структурные облигации объемом более 1,6 млрд рублей - РИА Новости, 29.04.2025

"Промомед" разместил структурные облигации объемом более 1,6 млрд рублей

Группа компаний "Промомед" разместила среди квалифицированных инвесторов структурные облигации объемом более 1,6 миллиарда рублей, привязанные к росту стоимости РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:06:00+03:00

2025-04-29T12:06:00+03:00

2025-04-29T12:06:00+03:00

промомед

московская биржа

инвестиции

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Группа компаний "Промомед" разместила среди квалифицированных инвесторов структурные облигации объемом более 1,6 миллиарда рублей, привязанные к росту стоимости акций компании, говорится в сообщении компании."В результате сделки компания привлекла финансирование на сумму более 1,6 миллиарда рублей для продолжения финансирования своей инвестиционной программы, направленной на разработку инновационных лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.Доход по структурным облигациям привязан к росту капитализации "Промомеда", а защита капитала обеспечена ее дочерней компанией – операционной компанией ООО "Промомед ДМ". В размещении приняли участие более 400 квалифицированных инвесторов.Эмитентом облигаций выступило специализированное финансовое общество ООО "СФО Кадмий кредит" под управлением УК "Focus Management". Техническое размещение состоялось 28 апреля. Цена размещения облигаций была определена на уровне 25 119 рублей исходя из средневзвешенной стоимости акций "Промомед" по итогам основной торговой сессии на Московской бирже 24 апреля. Для цели расчетов по сделке на одну облигацию приходится 60 акций компании."Сегодня ПРОМОМЕД сообщает о создании нового для российского фондового рынка инвестиционного продукта, обеспечивающего защиту капитала и привязанного к росту стоимости акций Компании. Более 400 квалифицированных инвесторов уже приобрели структурные облигации, тем самым подтвердив высокий интерес к акциям ПРОМОМЕД. Эта сделка позволила еще большему количеству инвесторов принять участие в опережающем рынок росте успешной биофармацевтической Компании. Мы видим, что растущий интерес к инновационным компаниям сочетается с запросом на защищенные инвестиционные инструменты – именно такой продукт мы представили рынку", – приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "ПРОМОМЕД" Александра Ефремова.

https://ria.ru/20250422/lekarstva-2012619386.html

https://ria.ru/20250423/pribyl-2012968164.html

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промомед, московская биржа, инвестиции