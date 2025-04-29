https://ria.ru/20250429/prokuratura-2014204102.html

Проректора НГЛУ поместили под домашний арест

Проректора НГЛУ поместили под домашний арест - РИА Новости, 29.04.2025

Проректора НГЛУ поместили под домашний арест

Проректор по науке и стратегическому развитию Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Анна Чанчина, обвиняемая в превышении полномочий, помещена под РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T21:15:00+03:00

2025-04-29T21:15:00+03:00

2025-04-29T22:00:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Проректор по науке и стратегическому развитию Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Анна Чанчина, обвиняемая в превышении полномочий, помещена под домашний арест на два месяца, сообщили во вторник РИА Новости в прокуратуре региона.Чанчина была задержана на рабочем месте 28 апреля."Суд отправил Анну Чанчину под домашний арест по 26 июня включительно", - сообщили в ведомстве.По версии следствия, в 2024 году на основании служебных записок, составленных Чанчиной без законных на то оснований, и подписанных ректором университета, в приказы о премировании сотрудников университета вносились сведения о начислении им стимулирующих выплат, часть которых в последующем женщина забирала у подчиненных. Сумма незаконно полученных денежных средств устанавливается.Ранее сообщалось, что 27 февраля в Москве была задержана бывший ректор НГЛУ Жанна Никонова. По версии следствия, с 2023 по 2024 год Никонова на основании необоснованных служебных и докладных записок, составленных директором института непрерывного образования НГЛУ Юлией Чичериной, вносила в приказы о премировании сотрудников вуза сведения о начислении им стимулирующих выплат, часть которых женщины затем забирали себе. Сумма незаконно полученных денежных средств составила более миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Никонову поместили под стражу, Чичерину тоже сначала арестовали, но потом перевели под домашний арест.

https://ria.ru/20250418/delo-2012164249.html

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