https://ria.ru/20250429/prikhodko-2014161707.html

Число пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке увеличилось до 16

Число пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке увеличилось до 16 - РИА Новости, 29.04.2025

Число пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке увеличилось до 16

Число пострадавших при обстреле Горловки украинскими войсками увеличилось до 16, среди них годовалый ребенок, один из пострадавших в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:14:00+03:00

2025-04-29T18:14:00+03:00

2025-04-29T18:18:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

стирол

донецк

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Горловки украинскими войсками увеличилось до 16, среди них годовалый ребенок, один из пострадавших в тяжелом состоянии, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее он сообщал, что при обстреле Горловки пострадали шесть человек. МВД по ДНР также сообщало, что среди пострадавших пятеро сотрудников полиции."Шестнадцать раненых... Один человек очень тяжелый. Среди пострадавших годовалый ребенок", - написал мэр в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250422/kherson-2012715593.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, стирол, донецк