Прокуратура обжалует приговор осужденному за попытку отравления летчиков
Прокурор обжалует приговор осужденному за попытку отравления летчиков в Армавире
© Фото : РИА НовостиПодсудимый по делу о попытке отравления военных летчиков в Армавире Егор Семенов
© Фото : РИА Новости
Подсудимый по делу о попытке отравления военных летчиков в Армавире Егор Семенов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр - РИА Новости. Прокуратура обжалует приговор уроженцу Мелитополя Егору Семенову, осужденному за попытку отравления выпускников авиационного училища в Армавире, сообщил журналистам государственный обвинитель.
Семенов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 ("Государственная измена"), пунктом "а" части 3 статьи 205 ("Террористический акт") УК РФ. Во вторник Южный окружной военный суд назначил ему 27 лет лишения свободы. В ходе прений прокурор просил назначить ему пожизненное лишение свободы.
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"Приговор обжалуем", - сказал гособвинитель журналистам.
По версии следствия, в 2022 году Семенов стал гражданином РФ, а в апреле 2023 года был завербован сотрудником спецслужб Украины. Он получил задание организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За это ему обещали 400 тысяч рублей, но деньги обвиняемый так и не получил.
Мужчина прибыл в Армавир. Как сообщала прокуратура, Семенов приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари", а также торт, которые он отравил. В октябре 2023 года через курьера все это было доставлено в ресторан "Царская Охота".
Летчики не смогли установить, от кого поступила посылка, поэтому передали спиртные напитки и торт работникам правоохранительных органов. При проведении экспертизы было установлено, что спиртное и торт отравлены. Свою вину в суде Семенов признал в полном объеме.
Выявили и и расследовали преступление сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
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