https://ria.ru/20250429/prigovor-2014146678.html

Прокуратура обжалует приговор осужденному за попытку отравления летчиков

Прокуратура обжалует приговор осужденному за попытку отравления летчиков - РИА Новости, 29.04.2025

Прокуратура обжалует приговор осужденному за попытку отравления летчиков

Прокуратура обжалует приговор уроженцу Мелитополя Егору Семенову, осужденному за попытку отравления выпускников авиационного училища в Армавире, сообщил... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:38:00+03:00

2025-04-29T17:38:00+03:00

2025-04-29T19:40:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр - РИА Новости. Прокуратура обжалует приговор уроженцу Мелитополя Егору Семенову, осужденному за попытку отравления выпускников авиационного училища в Армавире, сообщил журналистам государственный обвинитель.Семенов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 ("Государственная измена"), пунктом "а" части 3 статьи 205 ("Террористический акт") УК РФ. Во вторник Южный окружной военный суд назначил ему 27 лет лишения свободы. В ходе прений прокурор просил назначить ему пожизненное лишение свободы."Приговор обжалуем", - сказал гособвинитель журналистам.По версии следствия, в 2022 году Семенов стал гражданином РФ, а в апреле 2023 года был завербован сотрудником спецслужб Украины. Он получил задание организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За это ему обещали 400 тысяч рублей, но деньги обвиняемый так и не получил.Мужчина прибыл в Армавир. Как сообщала прокуратура, Семенов приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари", а также торт, которые он отравил. В октябре 2023 года через курьера все это было доставлено в ресторан "Царская Охота".Летчики не смогли установить, от кого поступила посылка, поэтому передали спиртные напитки и торт работникам правоохранительных органов. При проведении экспертизы было установлено, что спиртное и торт отравлены. Свою вину в суде Семенов признал в полном объеме.Выявили и и расследовали преступление сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

https://ria.ru/20231222/armavir-1917467307.html

https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905607193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, армавир, россия, мелитополь