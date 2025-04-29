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Обвиняемому в попытке отравить летчиков в Армавире вынесли приговор - РИА Новости, 29.04.2025
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17:29 29.04.2025 (обновлено: 17:43 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/prigovor-2014138670.html
Обвиняемому в попытке отравить летчиков в Армавире вынесли приговор
Обвиняемому в попытке отравить летчиков в Армавире вынесли приговор - РИА Новости, 29.04.2025
Обвиняемому в попытке отравить летчиков в Армавире вынесли приговор
Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравления выпускников авиационного... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:29:00+03:00
2025-04-29T17:43:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Семенов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 ("Государственная измена"), статьей 205 части 3 пункта "а" ("Террористический акт") УК РФ."По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания назначить Семенову 27 лет лишения свободы", - сказал судья.Отбывать первые пять лет наказания Семенов будет в тюрьме, остальной срок - в исправительной колонии строгого режима.Как рассказали РИА Новости в Генпрокуратуре, украинские кураторы дали Семенову, которому был присвоен псевдоним "#35", задание во время празднования в ресторане 20-летия выпуска училища "убить более 70 летчиков противовоздушной обороны".По версии следствия, в 2022 году Семенов стал гражданином РФ, а в апреле 2023 года был завербован сотрудником спецслужб Украины. Он получил задание организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За это ему обещали 400 тысяч рублей, но деньги обвиняемый так и не получил.Мужчина прибыл в Армавир. Как сообщала прокуратура, Семенов приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари", а также торт, которые он отравил. В октябре 2023 года через курьера все это было доставлено в ресторан "Царская Охота".Летчики не смогли установить, от кого поступила посылка, поэтому передали спиртные напитки и торт работникам правоохранительных органов. При проведении экспертизы было установлено, что они отравлены. Свою вину в суде Семенов признал в полном объеме. В ходе прений прокурор просил назначить ему пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20231222/armavir-1917467307.html
https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905607193.html
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происшествия, армавир, ростов, россия, мелитополь
Происшествия, Армавир, Ростов, Россия, Мелитополь
Обвиняемому в попытке отравить летчиков в Армавире вынесли приговор

Суд приговорил к 27 годам обвиняемого в попытке отравления летчиков в Армавире

© Фото : РИА НовостиПодсудимый по делу о попытке отравления военных летчиков в Армавире Егор Семенов
Подсудимый по делу о попытке отравления военных летчиков в Армавире Егор Семенов - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : РИА Новости
Подсудимый по делу о попытке отравления военных летчиков в Армавире Егор Семенов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Семенов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 ("Государственная измена"), статьей 205 части 3 пункта "а" ("Террористический акт") УК РФ.
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"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания назначить Семенову 27 лет лишения свободы", - сказал судья.
Отбывать первые пять лет наказания Семенов будет в тюрьме, остальной срок - в исправительной колонии строгого режима.
Как рассказали РИА Новости в Генпрокуратуре, украинские кураторы дали Семенову, которому был присвоен псевдоним "#35", задание во время празднования в ресторане 20-летия выпуска училища "убить более 70 летчиков противовоздушной обороны".
По версии следствия, в 2022 году Семенов стал гражданином РФ, а в апреле 2023 года был завербован сотрудником спецслужб Украины. Он получил задание организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За это ему обещали 400 тысяч рублей, но деньги обвиняемый так и не получил.
Мужчина прибыл в Армавир. Как сообщала прокуратура, Семенов приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари", а также торт, которые он отравил. В октябре 2023 года через курьера все это было доставлено в ресторан "Царская Охота".
Летчики не смогли установить, от кого поступила посылка, поэтому передали спиртные напитки и торт работникам правоохранительных органов. При проведении экспертизы было установлено, что они отравлены. Свою вину в суде Семенов признал в полном объеме. В ходе прений прокурор просил назначить ему пожизненное лишение свободы.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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27 октября 2023, 12:48
 
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