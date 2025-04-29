https://ria.ru/20250429/prigovor-2014138670.html

Обвиняемому в попытке отравить летчиков в Армавире вынесли приговор

Обвиняемому в попытке отравить летчиков в Армавире вынесли приговор - РИА Новости, 29.04.2025

Обвиняемому в попытке отравить летчиков в Армавире вынесли приговор

Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравления выпускников авиационного... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:29:00+03:00

2025-04-29T17:29:00+03:00

2025-04-29T17:43:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Семенов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 ("Государственная измена"), статьей 205 части 3 пункта "а" ("Террористический акт") УК РФ."По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания назначить Семенову 27 лет лишения свободы", - сказал судья.Отбывать первые пять лет наказания Семенов будет в тюрьме, остальной срок - в исправительной колонии строгого режима.Как рассказали РИА Новости в Генпрокуратуре, украинские кураторы дали Семенову, которому был присвоен псевдоним "#35", задание во время празднования в ресторане 20-летия выпуска училища "убить более 70 летчиков противовоздушной обороны".По версии следствия, в 2022 году Семенов стал гражданином РФ, а в апреле 2023 года был завербован сотрудником спецслужб Украины. Он получил задание организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За это ему обещали 400 тысяч рублей, но деньги обвиняемый так и не получил.Мужчина прибыл в Армавир. Как сообщала прокуратура, Семенов приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари", а также торт, которые он отравил. В октябре 2023 года через курьера все это было доставлено в ресторан "Царская Охота".Летчики не смогли установить, от кого поступила посылка, поэтому передали спиртные напитки и торт работникам правоохранительных органов. При проведении экспертизы было установлено, что они отравлены. Свою вину в суде Семенов признал в полном объеме. В ходе прений прокурор просил назначить ему пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20231222/armavir-1917467307.html

https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905607193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, армавир, ростов, россия, мелитополь