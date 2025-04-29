Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Дании рассказало об обращении по поводу вандализма - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/posolstvo-2013979065.html
Посольство России в Дании рассказало об обращении по поводу вандализма
Посольство России в Дании рассказало об обращении по поводу вандализма - РИА Новости, 29.04.2025
Посольство России в Дании рассказало об обращении по поводу вандализма
Обращение посольства России к датским властям по поводу вандализма в отношении мемориалов советским воинам не дало результатов, преступники не установлены и не... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:17:00+03:00
2025-04-29T09:17:00+03:00
в мире
россия
дания
копенгаген
михаил ванин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894232118_0:359:1538:1224_1920x0_80_0_0_4955d9b26680a2ef1b30ab8682a4d527.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Обращение посольства России к датским властям по поводу вандализма в отношении мемориалов советским воинам не дало результатов, преступники не установлены и не понесли наказания, заявили РИА Новости в посольстве России в Копенгагене. "С началом СВО в Дании установилась атмосфера нетерпимости к России и ко всему тому, что связано с нашей страной. Случаи вандализма имели место в отношении мемориала нашим воинам на острове Борнхольм, памятных знаков на местах захоронений в других районах Дании... Обращения же посольства к властям и в полицию результатов не дают. Преступники не установлены и не понесли наказания. В этой связи нет никаких гарантий, что случаи вандализма не повторятся", - рассказали в посольстве. По словам дипмиссии, в Дании насчитывается более 20 мест захоронений советских воинов-освободителей. Всего в датской земле покоятся свыше 340 российских солдат, офицеров и военнопленных, уточнили в посольстве. "Посольство предпринимает меры к тому, чтобы нанесенный ущерб устранялся в кратчайшие сроки. В этом нам помогают администрации кладбищ, с которыми поддерживаются нормальные рабочие контакты. В уходе и наблюдению за состоянием захоронений и памятных знаков участвуют и наши соотечественники", - добавили в посольстве. Посол по особым поручениям МИД РФ Михаил Ванин ранее заявил, что более 100 случаев вандализма на советских и российских воинских мемориалах зафиксировано в странах Европы за прошедший год.
https://ria.ru/20250429/danija-2013976439.html
https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html
россия
дания
копенгаген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894232118_0:559:1538:1713_1920x0_80_0_0_4472e8e980ac5ae56f2946d1b6f6b9e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дания, копенгаген, михаил ванин
В мире, Россия, Дания, Копенгаген, Михаил Ванин
Посольство России в Дании рассказало об обращении по поводу вандализма

Обращение посольства к властям Дании из-за порчи мемориалов не дало результатов

© Фото : Посольство России в ДанииПосольство России в Дании
Посольство России в Дании - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Посольство России в Дании
Посольство России в Дании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Обращение посольства России к датским властям по поводу вандализма в отношении мемориалов советским воинам не дало результатов, преступники не установлены и не понесли наказания, заявили РИА Новости в посольстве России в Копенгагене.
"С началом СВО в Дании установилась атмосфера нетерпимости к России и ко всему тому, что связано с нашей страной. Случаи вандализма имели место в отношении мемориала нашим воинам на острове Борнхольм, памятных знаков на местах захоронений в других районах Дании... Обращения же посольства к властям и в полицию результатов не дают. Преступники не установлены и не понесли наказания. В этой связи нет никаких гарантий, что случаи вандализма не повторятся", - рассказали в посольстве.
Посольство России в Дании - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия в Дании
Вчера, 09:08
По словам дипмиссии, в Дании насчитывается более 20 мест захоронений советских воинов-освободителей. Всего в датской земле покоятся свыше 340 российских солдат, офицеров и военнопленных, уточнили в посольстве.
"Посольство предпринимает меры к тому, чтобы нанесенный ущерб устранялся в кратчайшие сроки. В этом нам помогают администрации кладбищ, с которыми поддерживаются нормальные рабочие контакты. В уходе и наблюдению за состоянием захоронений и памятных знаков участвуют и наши соотечественники", - добавили в посольстве.
Посол по особым поручениям МИД РФ Михаил Ванин ранее заявил, что более 100 случаев вандализма на советских и российских воинских мемориалах зафиксировано в странах Европы за прошедший год.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям ВОВ
4 октября 2024, 16:13
 
В миреРоссияДанияКопенгагенМихаил Ванин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала