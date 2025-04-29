https://ria.ru/20250429/posolstvo-2013979065.html

Посольство России в Дании рассказало об обращении по поводу вандализма

Посольство России в Дании рассказало об обращении по поводу вандализма - РИА Новости, 29.04.2025

Посольство России в Дании рассказало об обращении по поводу вандализма

Обращение посольства России к датским властям по поводу вандализма в отношении мемориалов советским воинам не дало результатов, преступники не установлены и не... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T09:17:00+03:00

2025-04-29T09:17:00+03:00

2025-04-29T09:17:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Обращение посольства России к датским властям по поводу вандализма в отношении мемориалов советским воинам не дало результатов, преступники не установлены и не понесли наказания, заявили РИА Новости в посольстве России в Копенгагене. "С началом СВО в Дании установилась атмосфера нетерпимости к России и ко всему тому, что связано с нашей страной. Случаи вандализма имели место в отношении мемориала нашим воинам на острове Борнхольм, памятных знаков на местах захоронений в других районах Дании... Обращения же посольства к властям и в полицию результатов не дают. Преступники не установлены и не понесли наказания. В этой связи нет никаких гарантий, что случаи вандализма не повторятся", - рассказали в посольстве. По словам дипмиссии, в Дании насчитывается более 20 мест захоронений советских воинов-освободителей. Всего в датской земле покоятся свыше 340 российских солдат, офицеров и военнопленных, уточнили в посольстве. "Посольство предпринимает меры к тому, чтобы нанесенный ущерб устранялся в кратчайшие сроки. В этом нам помогают администрации кладбищ, с которыми поддерживаются нормальные рабочие контакты. В уходе и наблюдению за состоянием захоронений и памятных знаков участвуют и наши соотечественники", - добавили в посольстве. Посол по особым поручениям МИД РФ Михаил Ванин ранее заявил, что более 100 случаев вандализма на советских и российских воинских мемориалах зафиксировано в странах Европы за прошедший год.

https://ria.ru/20250429/danija-2013976439.html

https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, дания, копенгаген, михаил ванин