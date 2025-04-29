Посольство России в Дании рассказало об обращении по поводу вандализма
Обращение посольства к властям Дании из-за порчи мемориалов не дало результатов
© Фото : Посольство России в ДанииПосольство России в Дании
© Фото : Посольство России в Дании
Посольство России в Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Обращение посольства России к датским властям по поводу вандализма в отношении мемориалов советским воинам не дало результатов, преступники не установлены и не понесли наказания, заявили РИА Новости в посольстве России в Копенгагене.
"С началом СВО в Дании установилась атмосфера нетерпимости к России и ко всему тому, что связано с нашей страной. Случаи вандализма имели место в отношении мемориала нашим воинам на острове Борнхольм, памятных знаков на местах захоронений в других районах Дании... Обращения же посольства к властям и в полицию результатов не дают. Преступники не установлены и не понесли наказания. В этой связи нет никаких гарантий, что случаи вандализма не повторятся", - рассказали в посольстве.
По словам дипмиссии, в Дании насчитывается более 20 мест захоронений советских воинов-освободителей. Всего в датской земле покоятся свыше 340 российских солдат, офицеров и военнопленных, уточнили в посольстве.
"Посольство предпринимает меры к тому, чтобы нанесенный ущерб устранялся в кратчайшие сроки. В этом нам помогают администрации кладбищ, с которыми поддерживаются нормальные рабочие контакты. В уходе и наблюдению за состоянием захоронений и памятных знаков участвуют и наши соотечественники", - добавили в посольстве.
Посол по особым поручениям МИД РФ Михаил Ванин ранее заявил, что более 100 случаев вандализма на советских и российских воинских мемориалах зафиксировано в странах Европы за прошедший год.
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