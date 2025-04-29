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Посол России в Ереване вручил ветерану ВОВ юбилейную медаль
Посол России в Ереване вручил ветерану ВОВ юбилейную медаль - РИА Новости, 29.04.2025
Посол России в Ереване вручил ветерану ВОВ юбилейную медаль
Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в торжественной обстановке вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." проживающему в РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T21:40:00+03:00
2025-04-29T21:40:00+03:00
2025-04-29T21:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
ереван
армения
сергей копыркин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
день победы
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ЕРЕВАН, 29 апр - РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в торжественной обстановке вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." проживающему в Армении ветерану Владимиру Рапацкому, сообщает пресс-служба дипмиссии. Отмечается, что в церемонии награждения приняли участие атташе по вопросам обороны при посольстве Александр Горяйнов, генеральный консул России в Гюмри Игорь Титов, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Ереване Виктория Дерипаско, военнослужащие 102-й российской военной базы, представители объединения ветеранов Республики Армения и молодежные активисты организации "Евразия". "Незабываемым подарком участнику Великой Отечественной войны стало выступление военного оркестра, который он привычно взял под управление", - говорится в сообщении. В посольстве отметили, что Рапацкий всю свою жизнь связал с музыкой. Будучи сиротой, в 1942 году он был эвакуирован в Оренбургскую область, откуда сбежал на фронт и уже в Москве попал в военный оркестр. В составе 22-й гвардейской мотострелковой бригады 1-го Украинского фронта принимал участие в освобождении Украины и Чехословакии. "Примечательно, что ветеран в свои 95 лет продолжает педагогическую деятельность в Ванадзорском государственном колледже искусств имени Тавризяна", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250426/armeniya-2013589184.html
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россия, ереван, армения, сергей копыркин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Ереван, Армения, Сергей Копыркин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), День Победы
Посол России в Ереване вручил ветерану ВОВ юбилейную медаль
Посол России в Ереване Копыркин вручил ветерану ВОВ юбилейную медаль