https://ria.ru/20250429/posol-2014207145.html

Посол России в Ереване вручил ветерану ВОВ юбилейную медаль

Посол России в Ереване вручил ветерану ВОВ юбилейную медаль - РИА Новости, 29.04.2025

Посол России в Ереване вручил ветерану ВОВ юбилейную медаль

Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в торжественной обстановке вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." проживающему в РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T21:40:00+03:00

2025-04-29T21:40:00+03:00

2025-04-29T21:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

ереван

армения

сергей копыркин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

день победы

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ЕРЕВАН, 29 апр - РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в торжественной обстановке вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." проживающему в Армении ветерану Владимиру Рапацкому, сообщает пресс-служба дипмиссии. Отмечается, что в церемонии награждения приняли участие атташе по вопросам обороны при посольстве Александр Горяйнов, генеральный консул России в Гюмри Игорь Титов, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Ереване Виктория Дерипаско, военнослужащие 102-й российской военной базы, представители объединения ветеранов Республики Армения и молодежные активисты организации "Евразия". "Незабываемым подарком участнику Великой Отечественной войны стало выступление военного оркестра, который он привычно взял под управление", - говорится в сообщении. В посольстве отметили, что Рапацкий всю свою жизнь связал с музыкой. Будучи сиротой, в 1942 году он был эвакуирован в Оренбургскую область, откуда сбежал на фронт и уже в Москве попал в военный оркестр. В составе 22-й гвардейской мотострелковой бригады 1-го Украинского фронта принимал участие в освобождении Украины и Чехословакии. "Примечательно, что ветеран в свои 95 лет продолжает педагогическую деятельность в Ванадзорском государственном колледже искусств имени Тавризяна", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250426/armeniya-2013589184.html

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россия, ереван, армения, сергей копыркин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день победы