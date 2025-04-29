Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Ереване вручил ветерану ВОВ юбилейную медаль - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:40 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/posol-2014207145.html
Посол России в Ереване вручил ветерану ВОВ юбилейную медаль
Посол России в Ереване вручил ветерану ВОВ юбилейную медаль - РИА Новости, 29.04.2025
Посол России в Ереване вручил ветерану ВОВ юбилейную медаль
Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в торжественной обстановке вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." проживающему в РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T21:40:00+03:00
2025-04-29T21:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
ереван
армения
сергей копыркин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922273088_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_fc632198ef8cdb08f065a677b2c04dd7.jpg
ЕРЕВАН, 29 апр - РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в торжественной обстановке вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." проживающему в Армении ветерану Владимиру Рапацкому, сообщает пресс-служба дипмиссии. Отмечается, что в церемонии награждения приняли участие атташе по вопросам обороны при посольстве Александр Горяйнов, генеральный консул России в Гюмри Игорь Титов, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Ереване Виктория Дерипаско, военнослужащие 102-й российской военной базы, представители объединения ветеранов Республики Армения и молодежные активисты организации "Евразия". "Незабываемым подарком участнику Великой Отечественной войны стало выступление военного оркестра, который он привычно взял под управление", - говорится в сообщении. В посольстве отметили, что Рапацкий всю свою жизнь связал с музыкой. Будучи сиротой, в 1942 году он был эвакуирован в Оренбургскую область, откуда сбежал на фронт и уже в Москве попал в военный оркестр. В составе 22-й гвардейской мотострелковой бригады 1-го Украинского фронта принимал участие в освобождении Украины и Чехословакии. "Примечательно, что ветеран в свои 95 лет продолжает педагогическую деятельность в Ванадзорском государственном колледже искусств имени Тавризяна", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250426/armeniya-2013589184.html
россия
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922273088_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_64e2c4e0afe1b80bf724ca111d1dd336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ереван, армения, сергей копыркин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Ереван, Армения, Сергей Копыркин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), День Победы
Посол России в Ереване вручил ветерану ВОВ юбилейную медаль

Посол России в Ереване Копыркин вручил ветерану ВОВ юбилейную медаль

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 29 апр - РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в торжественной обстановке вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." проживающему в Армении ветерану Владимиру Рапацкому, сообщает пресс-служба дипмиссии.
Отмечается, что в церемонии награждения приняли участие атташе по вопросам обороны при посольстве Александр Горяйнов, генеральный консул России в Гюмри Игорь Титов, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Ереване Виктория Дерипаско, военнослужащие 102-й российской военной базы, представители объединения ветеранов Республики Армения и молодежные активисты организации "Евразия".
"Незабываемым подарком участнику Великой Отечественной войны стало выступление военного оркестра, который он привычно взял под управление", - говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что Рапацкий всю свою жизнь связал с музыкой. Будучи сиротой, в 1942 году он был эвакуирован в Оренбургскую область, откуда сбежал на фронт и уже в Москве попал в военный оркестр. В составе 22-й гвардейской мотострелковой бригады 1-го Украинского фронта принимал участие в освобождении Украины и Чехословакии.
"Примечательно, что ветеран в свои 95 лет продолжает педагогическую деятельность в Ванадзорском государственном колледже искусств имени Тавризяна", - говорится в сообщении.
Русский Дом и ЮКЖД высадили Памятную аллею в Санаине к 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
В Армении у музея братьев Микоян высадили памятную аллею к 80-летию Победы
26 апреля, 15:49
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияЕреванАрменияСергей КопыркинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)День Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала