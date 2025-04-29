https://ria.ru/20250429/posol-2014185986.html

Сенат назначил нового посла США в КНР

Сенат назначил нового посла США в КНР - РИА Новости, 29.04.2025

Сенат назначил нового посла США в КНР

Американский сенат на фоне торговой войны с Китаем во вторник одобрил назначение Дэвида Пердью послом США в КНР, следует из результатов голосования. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:40:00+03:00

2025-04-29T19:40:00+03:00

2025-04-29T19:41:00+03:00

китай

сша

джорджия

скотт бессент

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Американский сенат на фоне торговой войны с Китаем во вторник одобрил назначение Дэвида Пердью послом США в КНР, следует из результатов голосования. 64 сенатора проголосовали за, 27 - против следует из трансляции, которая велась телеканалом C-SPAN. Пердью 75 лет, он занимал кресло сенатора от штата Джорджия до 2021 года. До начала политической карьеры работал на руководящих постах в ряде корпораций, в том числе в качестве президента Reebok. У него есть опыт проживания в Гонконге. Новому послу предстоит работа в условиях эскалации торговых споров между США и Китаем. Ранее во вторник министр финансов США Скотт Бессент отказался подтверждать ведение Вашингтоном переговоров с КНР по вопросу торговли. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250411/kitaj-2010805087.html

https://ria.ru/20250414/torgovlya-2011264562.html

китай

сша

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китай, сша, джорджия, скотт бессент, дональд трамп, в мире