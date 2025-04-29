https://ria.ru/20250429/poshliny-2014197529.html

В ЕП все еще согласовывают заградительные пошлины на удобрения из России

В ЕП все еще согласовывают заградительные пошлины на удобрения из России - РИА Новости, 29.04.2025

В ЕП все еще согласовывают заградительные пошлины на удобрения из России

Предложение Европейской комиссии по введению заградительных пошлин на удобрения и ряд сельхозпродукции из России и Белоруссии всё еще находится на рассмотрении... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:30:00+03:00

2025-04-29T20:30:00+03:00

2025-04-29T20:30:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Предложение Европейской комиссии по введению заградительных пошлин на удобрения и ряд сельхозпродукции из России и Белоруссии всё еще находится на рассмотрении в профильном комитете Европейского парламента, сообщил РИА Новости источник в ЕП. "В настоящее время это досье находится на уровне комитета", - сообщил собеседник агентства. В Европарламенте также уточнили, что, предварительно, голосование на пленарной сессии по этому предложению запланировано на 21 мая. Соответствующее предложение Еврокомиссия внесла в конце января этого года, затем оно поступило на изучение в комитет Европарламента. Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в своем заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, ранее выразило опасение в связи с негативным влиянием на европейских сельхозпроизводителей новых пошлин на удобрения и другую продукцию из РФ, призвав европейские институты пересмотреть проект постановления. Там указали, что в нынешнем виде предложение Совета ЕС ставит отрасль в ЕС под угрозу. Сельхозпроизводители просили отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран. Они также призвали ввести меры контроля за ценами на удобрения. По данным Совета ЕС, новые пошлины охватят весь российский сельхозэкспорт в ЕС, тогда как в 2023 году они распространялись только на 15% таких поставок. Что касается удобрений, в 2023 году их импорт в ЕС составил 3,6 миллиона тонн, а его стоимость оценивается в 1,28 миллиарда евро. Это четверть всех импортируемых в ЕС удобрений. Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от РФ в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны. Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу. Совет Евросоюза 14 марта утвердил переговорную позицию по введению новых заградительных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России и Белоруссии, которую теперь должен рассмотреть Европейский парламент. Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%. При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.

https://ria.ru/20250424/khristoforu-2013296823.html

https://ria.ru/20250423/ek-2012967405.html

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Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, белоруссия, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, санкции, санкции в отношении россии, пошлины