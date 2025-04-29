https://ria.ru/20250429/portugaliya-2014105406.html
Португалия потребовала провести независимый аудит из-за блэкаута
Португалия потребовала провести независимый аудит из-за блэкаута - РИА Новости, 29.04.2025
Португалия потребовала провести независимый аудит из-за блэкаута
Португалия требует от Агентства по сотрудничеству органов регулирования энергетики ЕС провести независимую проверку масштабного блэкаута, передает агентство... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:08:00+03:00
2025-04-29T16:08:00+03:00
2025-04-29T17:14:00+03:00
португалия
отключение электричества в европе
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испания
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Португалия требует от Агентства по сотрудничеству органов регулирования энергетики ЕС провести независимую проверку масштабного блэкаута, передает агентство Reuters со ссылкой на премьера Португалии Луиша Монтенегру."Его правительство потребовало от Агентства по сотрудничеству органов регулирования энергетики Европейского союза провести независимый аудит отключения электроэнергии, днем ранее затронувшего Иберийский полуостров", — говорится в сообщении.Согласно публикации, Лиссабон требует "полного расследования" причин сбоя и ожидает срочных ответов.Отключения электричества и связи зафиксировали в понедельник в Испании и Португалии. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид — Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.Отключения наблюдались также в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.Помимо Андорры и Франции, сбой затронул Португалию. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где вышли из строя светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены.
https://ria.ru/20250429/elektrichestvo-2013980067.html
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Блэкаут в Западной Европе. В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества
Сбой в энергосистеме затронул сотни предприятий, жилых домов и мобильные сети. В Мадриде отмечены серьезные перебои в работе международного аэропорта Барахас, а движение на дорогах осложнилось из-за неработающих светофоров. Отключение электроэнергии привело к остановке поездов, а в метро Мадрида и Барселоны пассажирам пришлось эвакуироваться.
2025-04-29T16:08
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португалия, отключение электричества в европе, в мире, испания, франция, евросоюз, мадрид, андорра
Португалия, Отключение электричества в Европе, В мире, Испания, Франция, Евросоюз, Мадрид, Андорра
Португалия потребовала провести независимый аудит из-за блэкаута
Португалия потребовала от регулятора ЕС независимого аудита из-за блэкаута