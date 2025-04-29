https://ria.ru/20250429/poroshenko-2014047181.html

НБУ признал Порошенко "лицом с небезупречной репутацией", заявил адвокат

НБУ признал Порошенко "лицом с небезупречной репутацией", заявил адвокат - РИА Новости, 29.04.2025

НБУ признал Порошенко "лицом с небезупречной репутацией", заявил адвокат

Нацбанк Украины (НБУ) признал экс-президента Украины Петра Порошенко* "лицом с небезупречной репутацией", сообщил его адвокат Илья Новиков**. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T13:40:00+03:00

2025-04-29T13:40:00+03:00

2025-04-29T13:40:00+03:00

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нацбанк украины

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Нацбанк Украины (НБУ) признал экс-президента Украины Петра Порошенко* "лицом с небезупречной репутацией", сообщил его адвокат Илья Новиков**.Такое решение, по словам защитника, накануне принял комитет по надзору и регулированию деятельности банков НБУ. "НБУ по собственной инициативе решил рассмотреть вопрос о том, является ли Порошенко "лицом с небезупречной репутацией", что является техническим термином и означает возможность для НБУ принять определенные меры по установлению контроля над банковскими учреждениями, в которых он является акционером. НБУ был единственным органом, который решил, что указ (Владимира Зеленского - ред.) о введении санкций является основанием считать кого-то "лицом с небезупречной репутацией". Указ о санкциях, законодательстве Украины, Кабмине ничего такого не требуют. Это исключительно инициатива НБУ", - приводит слова Новикова издание "Укррудпром", Адвокат утверждает, что на заседание комитета его не пустили. Считает, что регулятор и его руководитель Андрей Пышный вовлечены в "политическое преследование" Порошенко. Ранее Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, олигарха Игоря Коломойского*, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20250425/poroshenko-2013514846.html

https://ria.ru/20250417/isk-2011758366.html

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в мире, украина, россия, петр порошенко, илья новиков, владимир зеленский, нацбанк украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)