НБУ признал Порошенко "лицом с небезупречной репутацией", заявил адвокат
Адвокат Новиков: Нацбанк признал Порошенко лицом с небезупречной репутацией
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко*, обвиняемый в государственной измене
Бывший президент Украины Петр Порошенко*, обвиняемый в государственной измене. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Нацбанк Украины (НБУ) признал экс-президента Украины Петра Порошенко* "лицом с небезупречной репутацией", сообщил его адвокат Илья Новиков**.
Такое решение, по словам защитника, накануне принял комитет по надзору и регулированию деятельности банков НБУ.
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"НБУ по собственной инициативе решил рассмотреть вопрос о том, является ли Порошенко "лицом с небезупречной репутацией", что является техническим термином и означает возможность для НБУ принять определенные меры по установлению контроля над банковскими учреждениями, в которых он является акционером. НБУ был единственным органом, который решил, что указ (Владимира Зеленского - ред.) о введении санкций является основанием считать кого-то "лицом с небезупречной репутацией". Указ о санкциях, законодательстве Украины, Кабмине ничего такого не требуют. Это исключительно инициатива НБУ", - приводит слова Новикова издание "Укррудпром",
Адвокат утверждает, что на заседание комитета его не пустили. Считает, что регулятор и его руководитель Андрей Пышный вовлечены в "политическое преследование" Порошенко.
Ранее Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, олигарха Игоря Коломойского*, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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