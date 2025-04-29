https://ria.ru/20250429/polsha-2014092182.html

В Польше нашли замену российскому газу

В Польше нашли замену российскому газу - РИА Новости, 29.04.2025

В Польше нашли замену российскому газу

Польша хочет с помощью поставок американского газа блокировать импорт этого сырья из России, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:44:00+03:00

2025-04-29T15:44:00+03:00

2025-04-29T15:44:00+03:00

россия

сша

польша

дональд туск

дмитрий песков

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713023_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_f76f2c0fb6d0bc623499de9671b4f13c.jpg

ВАРШАВА, 29 апр – РИА Новости. Польша хочет с помощью поставок американского газа блокировать импорт этого сырья из России, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина страны. "Нам очень важно придать новый импульс польско-американским отношениям. Мы говорим о больших электростанциях, но также мы говорили и о малых современнейших реакторах, которые в будущем будут источниками энергии, о газе и газовом сотрудничестве с США, что позволит успешно блокировать импорт газа из России – не только на основании санкций, но и постоянно. Это является нашей целью", - сказал Туск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в минувшую среду заявил, что если США возьмут под контроль газовую сеть на Украине, связывающую Россию с Европой, "Газпром" готов обсуждать контракт на поставку газа с новым владельцем. Он также отметил, что Россия видит готовность некоторых европейских стран покупать российский газ и готова вести с ними переговоры исходя из рыночных условий. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250424/es-2013256027.html

https://ria.ru/20250422/ukraina-2012674077.html

россия

сша

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, польша, дональд туск, дмитрий песков, газпром