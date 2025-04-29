В Польше нашли замену российскому газу
Премьер-министр Туск: Польша хочет заменить российский газ американским
Флаг Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 апр – РИА Новости. Польша хочет с помощью поставок американского газа блокировать импорт этого сырья из России, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина страны.
"Нам очень важно придать новый импульс польско-американским отношениям. Мы говорим о больших электростанциях, но также мы говорили и о малых современнейших реакторах, которые в будущем будут источниками энергии, о газе и газовом сотрудничестве с США, что позволит успешно блокировать импорт газа из России – не только на основании санкций, но и постоянно. Это является нашей целью", - сказал Туск.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в минувшую среду заявил, что если США возьмут под контроль газовую сеть на Украине, связывающую Россию с Европой, "Газпром" готов обсуждать контракт на поставку газа с новым владельцем. Он также отметил, что Россия видит готовность некоторых европейских стран покупать российский газ и готова вести с ними переговоры исходя из рыночных условий.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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