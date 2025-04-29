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В Польше нашли замену российскому газу - РИА Новости, 29.04.2025
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15:44 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/polsha-2014092182.html
В Польше нашли замену российскому газу
В Польше нашли замену российскому газу - РИА Новости, 29.04.2025
В Польше нашли замену российскому газу
Польша хочет с помощью поставок американского газа блокировать импорт этого сырья из России, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:44:00+03:00
2025-04-29T15:44:00+03:00
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дмитрий песков
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ВАРШАВА, 29 апр – РИА Новости. Польша хочет с помощью поставок американского газа блокировать импорт этого сырья из России, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина страны. "Нам очень важно придать новый импульс польско-американским отношениям. Мы говорим о больших электростанциях, но также мы говорили и о малых современнейших реакторах, которые в будущем будут источниками энергии, о газе и газовом сотрудничестве с США, что позволит успешно блокировать импорт газа из России – не только на основании санкций, но и постоянно. Это является нашей целью", - сказал Туск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в минувшую среду заявил, что если США возьмут под контроль газовую сеть на Украине, связывающую Россию с Европой, "Газпром" готов обсуждать контракт на поставку газа с новым владельцем. Он также отметил, что Россия видит готовность некоторых европейских стран покупать российский газ и готова вести с ними переговоры исходя из рыночных условий. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250424/es-2013256027.html
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012674077.html
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россия, сша, польша, дональд туск, дмитрий песков, газпром
Россия, США, Польша, Дональд Туск, Дмитрий Песков, Газпром
В Польше нашли замену российскому газу

Премьер-министр Туск: Польша хочет заменить российский газ американским

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 29 апр – РИА Новости. Польша хочет с помощью поставок американского газа блокировать импорт этого сырья из России, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина страны.
"Нам очень важно придать новый импульс польско-американским отношениям. Мы говорим о больших электростанциях, но также мы говорили и о малых современнейших реакторах, которые в будущем будут источниками энергии, о газе и газовом сотрудничестве с США, что позволит успешно блокировать импорт газа из России – не только на основании санкций, но и постоянно. Это является нашей целью", - сказал Туск.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
ЕК представит план отказа от российского газа через две недели
24 апреля, 17:38
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в минувшую среду заявил, что если США возьмут под контроль газовую сеть на Украине, связывающую Россию с Европой, "Газпром" готов обсуждать контракт на поставку газа с новым владельцем. Он также отметил, что Россия видит готовность некоторых европейских стран покупать российский газ и готова вести с ними переговоры исходя из рыночных условий.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Раде признались, что Украина покупает российский газ
22 апреля, 10:32
 
РоссияСШАПольшаДональд ТускДмитрий ПесковГазпром
 
 
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