https://ria.ru/20250429/polk-2013985285.html
В трех городах Камчатки пройдет шествие "Бессмертного полка"
В трех городах Камчатки пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 29.04.2025
В трех городах Камчатки пройдет шествие "Бессмертного полка"
Масштабное шествие "Бессмертный полк" пройдет очно в трех городах Камчатки - Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:49:00+03:00
2025-04-29T09:49:00+03:00
2025-04-29T09:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
петропавловск-камчатский
елизово
вилючинск
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013482061_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_f7ac303192eae5c217a46d12c7353f84.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр – РИА Новости. Масштабное шествие "Бессмертный полк" пройдет очно в трех городах Камчатки - Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске, сообщила пресс-служба правительства региона. "В очном формате масштабное шествие акции "Бессмертный полк" пройдет в Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске. В других населенных пунктах региона, даже самых небольших, мероприятия акции "Бессмертный полк" также планируется провести, в том числе в очном формате, жители выйдут на улицу или соберутся в помещении с портретами героических предков", – цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства края Павла Ясевича. Камчатка примет участие и в других мероприятиях, посвященных 80-летию Победы: "Георгиевская лента", "Красная гвоздика", "Свеча памяти", "Огненные картины войны", "Лучи Победы", "Связь поколений". В волонтерском корпусе, привлекаемом для реализации мероприятий, задействованы более 800 жителей региона.
https://ria.ru/20250425/bessmertnyy-2013309225.html
петропавловск-камчатский
елизово
вилючинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013482061_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_20d74228df9e5b4f19c2952447037e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петропавловск-камчатский, елизово, вилючинск, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В трех городах Камчатки пройдет шествие "Бессмертного полка"
В трех городах Камчатки пройдет шествие "Бессмертного полка" в очном формате