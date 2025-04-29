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В трех городах Камчатки пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:49 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/polk-2013985285.html
В трех городах Камчатки пройдет шествие "Бессмертного полка"
В трех городах Камчатки пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 29.04.2025
В трех городах Камчатки пройдет шествие "Бессмертного полка"
Масштабное шествие "Бессмертный полк" пройдет очно в трех городах Камчатки - Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:49:00+03:00
2025-04-29T09:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
петропавловск-камчатский
елизово
вилючинск
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр – РИА Новости. Масштабное шествие "Бессмертный полк" пройдет очно в трех городах Камчатки - Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске, сообщила пресс-служба правительства региона. "В очном формате масштабное шествие акции "Бессмертный полк" пройдет в Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске. В других населенных пунктах региона, даже самых небольших, мероприятия акции "Бессмертный полк" также планируется провести, в том числе в очном формате, жители выйдут на улицу или соберутся в помещении с портретами героических предков", – цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства края Павла Ясевича. Камчатка примет участие и в других мероприятиях, посвященных 80-летию Победы: "Георгиевская лента", "Красная гвоздика", "Свеча памяти", "Огненные картины войны", "Лучи Победы", "Связь поколений". В волонтерском корпусе, привлекаемом для реализации мероприятий, задействованы более 800 жителей региона.
https://ria.ru/20250425/bessmertnyy-2013309225.html
петропавловск-камчатский
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петропавловск-камчатский, елизово, вилючинск, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В трех городах Камчатки пройдет шествие "Бессмертного полка"

В трех городах Камчатки пройдет шествие "Бессмертного полка" в очном формате

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастники шествия "Бессмертный полк" в Москве
Участники шествия Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Участники шествия "Бессмертный полк" в Москве. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр – РИА Новости. Масштабное шествие "Бессмертный полк" пройдет очно в трех городах Камчатки - Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В очном формате масштабное шествие акции "Бессмертный полк" пройдет в Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске. В других населенных пунктах региона, даже самых небольших, мероприятия акции "Бессмертный полк" также планируется провести, в том числе в очном формате, жители выйдут на улицу или соберутся в помещении с портретами героических предков", – цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства края Павла Ясевича.
Камчатка примет участие и в других мероприятиях, посвященных 80-летию Победы: "Георгиевская лента", "Красная гвоздика", "Свеча памяти", "Огненные картины войны", "Лучи Победы", "Связь поколений". В волонтерском корпусе, привлекаемом для реализации мероприятий, задействованы более 800 жителей региона.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Во Владивостоке впервые с 2022 года пройдет шествие "Бессмертного полка"
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеПетропавловск-КамчатскийЕлизовоВилючинск80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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