https://ria.ru/20250429/polk-2013985285.html

В трех городах Камчатки пройдет шествие "Бессмертного полка"

В трех городах Камчатки пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 29.04.2025

В трех городах Камчатки пройдет шествие "Бессмертного полка"

Масштабное шествие "Бессмертный полк" пройдет очно в трех городах Камчатки - Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T09:49:00+03:00

2025-04-29T09:49:00+03:00

2025-04-29T09:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

петропавловск-камчатский

елизово

вилючинск

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр – РИА Новости. Масштабное шествие "Бессмертный полк" пройдет очно в трех городах Камчатки - Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске, сообщила пресс-служба правительства региона. "В очном формате масштабное шествие акции "Бессмертный полк" пройдет в Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске. В других населенных пунктах региона, даже самых небольших, мероприятия акции "Бессмертный полк" также планируется провести, в том числе в очном формате, жители выйдут на улицу или соберутся в помещении с портретами героических предков", – цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства края Павла Ясевича. Камчатка примет участие и в других мероприятиях, посвященных 80-летию Победы: "Георгиевская лента", "Красная гвоздика", "Свеча памяти", "Огненные картины войны", "Лучи Победы", "Связь поколений". В волонтерском корпусе, привлекаемом для реализации мероприятий, задействованы более 800 жителей региона.

https://ria.ru/20250425/bessmertnyy-2013309225.html

петропавловск-камчатский

елизово

вилючинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

петропавловск-камчатский, елизово, вилючинск, 80-летие победы в великой отечественной войне