https://ria.ru/20250429/pogoda-2014046232.html

Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на майских праздниках

Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на майских праздниках - РИА Новости, 29.04.2025

Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на майских праздниках

Вторая половина майских праздников в Центральной России будет "симпатичнее", с 3 мая температура начнет повышаться, но жары не будет, сообщил научный... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T13:37:00+03:00

2025-04-29T13:37:00+03:00

2025-04-29T13:37:00+03:00

общество

россия

москва

московская область (подмосковье)

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вторая половина майских праздников в Центральной России будет "симпатичнее", с 3 мая температура начнет повышаться, но жары не будет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "С 3 мая уже повеселее. Вторая половина этого праздничного периода будет вполне симпатичной. Хотя тоже не жарко, облачно, небольшой дождь прогнозируется, но все-таки с прояснениями, и повышается температура", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, 3 мая в Москве прогнозируется около 15 градусов, на юге Подмосковья – до 17 градусов, 4 мая температура повысится еще на 2 градуса.

https://ria.ru/20250427/zamorozki-2013646793.html

россия

москва

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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр