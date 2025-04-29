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Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на майских праздниках - РИА Новости, 29.04.2025
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13:37 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/pogoda-2014046232.html
Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на майских праздниках
Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на майских праздниках - РИА Новости, 29.04.2025
Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на майских праздниках
Вторая половина майских праздников в Центральной России будет "симпатичнее", с 3 мая температура начнет повышаться, но жары не будет, сообщил научный... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:37:00+03:00
2025-04-29T13:37:00+03:00
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вторая половина майских праздников в Центральной России будет "симпатичнее", с 3 мая температура начнет повышаться, но жары не будет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "С 3 мая уже повеселее. Вторая половина этого праздничного периода будет вполне симпатичной. Хотя тоже не жарко, облачно, небольшой дождь прогнозируется, но все-таки с прояснениями, и повышается температура", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, 3 мая в Москве прогнозируется около 15 градусов, на юге Подмосковья – до 17 градусов, 4 мая температура повысится еще на 2 градуса.
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на майских праздниках

Вильфанд: вторая половина майских праздников будет "симпатичнее", жары не будет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛюди во время отдыха на территории музея-усадьбы "Кусково" в Москве
Люди во время отдыха на территории музея-усадьбы Кусково в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди во время отдыха на территории музея-усадьбы "Кусково" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вторая половина майских праздников в Центральной России будет "симпатичнее", с 3 мая температура начнет повышаться, но жары не будет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"С 3 мая уже повеселее. Вторая половина этого праздничного периода будет вполне симпатичной. Хотя тоже не жарко, облачно, небольшой дождь прогнозируется, но все-таки с прояснениями, и повышается температура", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
По его словам, 3 мая в Москве прогнозируется около 15 градусов, на юге Подмосковья – до 17 градусов, 4 мая температура повысится еще на 2 градуса.
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ОбществоРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Роман ВильфандГидрометцентр
 
 
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