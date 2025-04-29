https://ria.ru/20250429/poezd-2014195183.html

Между Новороссийском и Ростовом-на-Дону запустили поезд к 80-летию Победы

Между Новороссийском и Ростовом-на-Дону запустили поезд к 80-летию Победы - РИА Новости, 29.04.2025

Между Новороссийском и Ростовом-на-Дону запустили поезд к 80-летию Победы

Поезд "Ласточка" "Малая Земля", брендированный к 80-летию Победы, начал курсировать между Ростовом-на-Дону и Новороссийском, сообщила пресс-служба РЖД. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:20:00+03:00

2025-04-29T20:20:00+03:00

2025-04-29T20:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ростов-на-дону

новороссийск

ржд

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Поезд "Ласточка" "Малая Земля", брендированный к 80-летию Победы, начал курсировать между Ростовом-на-Дону и Новороссийском, сообщила пресс-служба РЖД. "Между Ростовом-на-Дону и Новороссийском начала курсировать брендированная к 80-летию Победы "Ласточка" "Малая Земля", - говорится в сообщении. В составе поезда пять тематически оформленных вагонов. Экспозиция включает архивные материалы, фотографии и документы, рассказывающие о важных этапах обороны Новороссийска и героях-освободителях города. Брендированный электропоезд "Ласточка" "Малая Земля" будет курсировать на протяжении всего юбилейного года, предоставляя пассажирам возможность не только путешествовать с комфортом, но и погружаться в атмосферу событий одной из самых героических страниц в истории Великой Отечественной войны, добавили в РЖД.

https://ria.ru/20250403/poezda-2009191408.html

ростов-на-дону

новороссийск

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Наталья Макарова

общество, ростов-на-дону, новороссийск, ржд, 80-летие победы в великой отечественной войне