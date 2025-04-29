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Между Новороссийском и Ростовом-на-Дону запустили поезд к 80-летию Победы - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:20 29.04.2025 (обновлено: 20:23 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/poezd-2014195183.html
Между Новороссийском и Ростовом-на-Дону запустили поезд к 80-летию Победы
Между Новороссийском и Ростовом-на-Дону запустили поезд к 80-летию Победы - РИА Новости, 29.04.2025
Между Новороссийском и Ростовом-на-Дону запустили поезд к 80-летию Победы
Поезд "Ласточка" "Малая Земля", брендированный к 80-летию Победы, начал курсировать между Ростовом-на-Дону и Новороссийском, сообщила пресс-служба РЖД. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:20:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ростов-на-дону
новороссийск
ржд
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Поезд "Ласточка" "Малая Земля", брендированный к 80-летию Победы, начал курсировать между Ростовом-на-Дону и Новороссийском, сообщила пресс-служба РЖД. "Между Ростовом-на-Дону и Новороссийском начала курсировать брендированная к 80-летию Победы "Ласточка" "Малая Земля", - говорится в сообщении. В составе поезда пять тематически оформленных вагонов. Экспозиция включает архивные материалы, фотографии и документы, рассказывающие о важных этапах обороны Новороссийска и героях-освободителях города. Брендированный электропоезд "Ласточка" "Малая Земля" будет курсировать на протяжении всего юбилейного года, предоставляя пассажирам возможность не только путешествовать с комфортом, но и погружаться в атмосферу событий одной из самых героических страниц в истории Великой Отечественной войны, добавили в РЖД.
https://ria.ru/20250403/poezda-2009191408.html
ростов-на-дону
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общество, ростов-на-дону, новороссийск, ржд, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ростов-на-Дону, Новороссийск, РЖД, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Между Новороссийском и Ростовом-на-Дону запустили поезд к 80-летию Победы

Между Новороссийском и Ростовом-на-Дону запустили брендированный к к Мая поезд

© Фото : Телеграмма РЖД/TelegramМежду Новороссийском и Ростовом-на-Дону запустили поезд к 80-летию Победы
Между Новороссийском и Ростовом-на-Дону запустили поезд к 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Телеграмма РЖД/Telegram
Между Новороссийском и Ростовом-на-Дону запустили поезд к 80-летию Победы
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Поезд "Ласточка" "Малая Земля", брендированный к 80-летию Победы, начал курсировать между Ростовом-на-Дону и Новороссийском, сообщила пресс-служба РЖД.
«
"Между Ростовом-на-Дону и Новороссийском начала курсировать брендированная к 80-летию Победы "Ласточка" "Малая Земля", - говорится в сообщении.
В составе поезда пять тематически оформленных вагонов. Экспозиция включает архивные материалы, фотографии и документы, рассказывающие о важных этапах обороны Новороссийска и героях-освободителях города.
Брендированный электропоезд "Ласточка" "Малая Земля" будет курсировать на протяжении всего юбилейного года, предоставляя пассажирам возможность не только путешествовать с комфортом, но и погружаться в атмосферу событий одной из самых героических страниц в истории Великой Отечественной войны, добавили в РЖД.
Поезд Победы в Махачкале - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
РЖД к юбилею Победы запустили поезда, стилизованные под воинские эшелоны
3 апреля, 18:55
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРостов-на-ДонуНовороссийскРЖД80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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