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В подполье рассказали о попытках украинской полиции призвать 18-летних - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:20 29.04.2025 (обновлено: 08:25 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/podpole-2013964787.html
В подполье рассказали о попытках украинской полиции призвать 18-летних
В подполье рассказали о попытках украинской полиции призвать 18-летних - РИА Новости, 29.04.2025
В подполье рассказали о попытках украинской полиции призвать 18-летних
Украинские полицейские задерживают молодежь за мелкие правонарушения или устраивают для них специальные провокации, чтобы затем незаконно надавить на них и... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T06:20:00+03:00
2025-04-29T08:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
херсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украинские полицейские задерживают молодежь за мелкие правонарушения или устраивают для них специальные провокации, чтобы затем незаконно надавить на них и отправить задержанного в ВСУ в качестве добровольца, при этом непосредственное участие в таких операциях принимают украинские военкомы, сообщили РИА Новости в антифашистком подполье. "На Украине сейчас идет масштабная кампания по пополнению ВСУ. Примечательно, что в этом году в фокусе внимания ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) находится именно молодежь в возрасте от 18 до 24 лет… Недавно был скандал в Херсоне: ТЦК, притворившись "закладчиками", наркоторговцами, связывались с зависимыми молодыми людьми, чтобы предложить им наркотики или легкий заработок. Во время встречи жертву уже поджидала полиция с военкомами. "Паковали", запугивали тюрьмой. Выбор был простой: либо срок, либо на фронт добровольцем. Ну, очевидно, что от добровольца тут одно название. Сейчас молодых ребят в ВСУ загребают именно через страх и провокацию: мелкое правонарушение, запугивание реальными сроками и как спасение - армия и фронт. А там, скорее всего, гибель либо инвалидность", - сказал РИА Новости представитель подполья. Собеседник агентства подчеркнул, что в действительности ТЦК и украинские правоохранители прибегают к мошеннической схеме манипуляции, запугивания и обмана. "Что молодому парню грозит за мелкое правонарушение? За пиво на детской площадке? Ну заплатит он 500, ну 1000 гривен штрафа - это намного лучше, чем оказаться в "штурмах". Так что в случае и с херсонцами, и с другими жителями подконтрольных киевскому режиму территорий, могу посоветовать людям только учить и знать свои права и не вестись на подобные разводы. И, конечно, не попадаться ТЦК", - отметил подпольщик. Видео с кадрами задержания украинской полицией и сотрудниками ТЦК молодых людей во время устроенной специально для них провокации с "закладками" передано в распоряжение агентства.
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012871796.html
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Задержание молодежи украинскими полицейскими
Задержание молодежи украинскими полицейскими
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украина, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсон, Вооруженные силы Украины
В подполье рассказали о попытках украинской полиции призвать 18-летних

Украинская полиция задерживает 18-летних, чтобы заставить служить

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украинские полицейские задерживают молодежь за мелкие правонарушения или устраивают для них специальные провокации, чтобы затем незаконно надавить на них и отправить задержанного в ВСУ в качестве добровольца, при этом непосредственное участие в таких операциях принимают украинские военкомы, сообщили РИА Новости в антифашистком подполье.
"На Украине сейчас идет масштабная кампания по пополнению ВСУ. Примечательно, что в этом году в фокусе внимания ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) находится именно молодежь в возрасте от 18 до 24 лет… Недавно был скандал в Херсоне: ТЦК, притворившись "закладчиками", наркоторговцами, связывались с зависимыми молодыми людьми, чтобы предложить им наркотики или легкий заработок. Во время встречи жертву уже поджидала полиция с военкомами. "Паковали", запугивали тюрьмой. Выбор был простой: либо срок, либо на фронт добровольцем. Ну, очевидно, что от добровольца тут одно название. Сейчас молодых ребят в ВСУ загребают именно через страх и провокацию: мелкое правонарушение, запугивание реальными сроками и как спасение - армия и фронт. А там, скорее всего, гибель либо инвалидность", - сказал РИА Новости представитель подполья.
Собеседник агентства подчеркнул, что в действительности ТЦК и украинские правоохранители прибегают к мошеннической схеме манипуляции, запугивания и обмана.
"Что молодому парню грозит за мелкое правонарушение? За пиво на детской площадке? Ну заплатит он 500, ну 1000 гривен штрафа - это намного лучше, чем оказаться в "штурмах". Так что в случае и с херсонцами, и с другими жителями подконтрольных киевскому режиму территорий, могу посоветовать людям только учить и знать свои права и не вестись на подобные разводы. И, конечно, не попадаться ТЦК", - отметил подпольщик.
Видео с кадрами задержания украинской полицией и сотрудниками ТЦК молодых людей во время устроенной специально для них провокации с "закладками" передано в распоряжение агентства.
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