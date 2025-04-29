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В Улан-Баторе пройдет фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:56 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/pobeda-2014128628.html
В Улан-Баторе пройдет фотовыставка, посвященная 80-летию Победы
В Улан-Баторе пройдет фотовыставка, посвященная 80-летию Победы - РИА Новости, 29.04.2025
В Улан-Баторе пройдет фотовыставка, посвященная 80-летию Победы
В музее столицы Монголии Улан-Баторе с 8 по 30 мая в будет работать фотовыставка, посвященная 80-летию Великой Победы, сообщили РИА Новости организаторы. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:56:00+03:00
2025-04-29T16:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
монголия
ссср
улан-батор
т-34
день победы
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В музее столицы Монголии Улан-Баторе с 8 по 30 мая в будет работать фотовыставка, посвященная 80-летию Великой Победы, сообщили РИА Новости организаторы. Фотовыставка "Вместе – к Великой Победе!" расскажет о нескольких этапах борьбы с фашизмом народов СССР и Монголии: наступлении японских войск на Монголию и спасении со стороны СССР, помощи монгольского народа советским войскам во время Великой Отечественной войны, а также о наследии Великой Победы для обеих стран. В боях на Халхин-Голе на территории Монголии со стороны Советского Союза участвовало 57 тысяч человек, при этом из Бурятии - 15 тысяч человек. Численность монгольских войск составляла 2,2 тысячи человек. Более девяти тысяч советских военнослужащих отдали жизни, чтобы защитить Монголию. Когда немецкие войска начали масштабное наступление на СССР, Монголия одна из первых пришла на помощь. На протяжении всей войны Монголия отправляла на фронт как на безвозмездной, так и на возмездной основе продовольствие, лошадей, оплачивала строительство танков и самолетов. СССР было передано около 500 тысяч монгольских лошадей. Кроме того, монгольские власти за годы войны направили в СССР 500 тысяч тонн мяса. На финансовые средства было построено 53 танка, в том числе 32 танка Т-34, многие из этих танков дошли до Берлина. Военно-воздушным силам СССР была передана авиационная эскадрилья "Монгольский арат". Организаторами выставки выступили правительство Республики Бурятия, Музей города Улан-Батор, Государственный архив Республики Бурятия, а также российские информационные агентства, включая Международную медиагруппу "Россия сегодня". Выставка пройдет в рамках совместного празднования юбилея Великой Победы народами Бурятии и Монголии. План мероприятий был ранее принят на встрече главы Бурятии Алексея Цыденова с мэром Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатаром в марте. Заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева, чьи слова приводят организаторы, заявила, что сегодня российские информационные агентства играют ведущую роль в деле сохранения наследия Великой Победы, а также выразила благодарность РИА Новости за участие в мероприятии.
https://ria.ru/20250408/medal-2010063573.html
https://ria.ru/20250429/posolstvo-2014048867.html
монголия
ссср
улан-батор
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Новости
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РИА Новости
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5
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96
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РИА Новости
1
5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
60
монголия, ссср, улан-батор, т-34, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Монголия, СССР, Улан-Батор, Т-34, День Победы
В Улан-Баторе пройдет фотовыставка, посвященная 80-летию Победы

В Улан-Баторе откроется фотовыставка, посвященная 80-летию Великой Победы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Улан-Батор
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Улан-Батор. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В музее столицы Монголии Улан-Баторе с 8 по 30 мая в будет работать фотовыставка, посвященная 80-летию Великой Победы, сообщили РИА Новости организаторы.
Фотовыставка "Вместе – к Великой Победе!" расскажет о нескольких этапах борьбы с фашизмом народов СССР и Монголии: наступлении японских войск на Монголию и спасении со стороны СССР, помощи монгольского народа советским войскам во время Великой Отечественной войны, а также о наследии Великой Победы для обеих стран.
Посол России в КНДР Александр Мацегора и посол Монголии в КНДР Лувсанцэрэн Эрдэнэдаваа (справа) во время встречи. 8 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Послу Монголии в КНДР вручили российскую памятную медаль к 80-летию Победы
8 апреля, 16:49
В боях на Халхин-Голе на территории Монголии со стороны Советского Союза участвовало 57 тысяч человек, при этом из Бурятии - 15 тысяч человек. Численность монгольских войск составляла 2,2 тысячи человек. Более девяти тысяч советских военнослужащих отдали жизни, чтобы защитить Монголию.
Когда немецкие войска начали масштабное наступление на СССР, Монголия одна из первых пришла на помощь. На протяжении всей войны Монголия отправляла на фронт как на безвозмездной, так и на возмездной основе продовольствие, лошадей, оплачивала строительство танков и самолетов. СССР было передано около 500 тысяч монгольских лошадей. Кроме того, монгольские власти за годы войны направили в СССР 500 тысяч тонн мяса. На финансовые средства было построено 53 танка, в том числе 32 танка Т-34, многие из этих танков дошли до Берлина. Военно-воздушным силам СССР была передана авиационная эскадрилья "Монгольский арат".
Организаторами выставки выступили правительство Республики Бурятия, Музей города Улан-Батор, Государственный архив Республики Бурятия, а также российские информационные агентства, включая Международную медиагруппу "Россия сегодня". Выставка пройдет в рамках совместного празднования юбилея Великой Победы народами Бурятии и Монголии. План мероприятий был ранее принят на встрече главы Бурятии Алексея Цыденова с мэром Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатаром в марте.
Заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева, чьи слова приводят организаторы, заявила, что сегодня российские информационные агентства играют ведущую роль в деле сохранения наследия Великой Победы, а также выразила благодарность РИА Новости за участие в мероприятии.
Посольство России на Шри-Ланке установило мемориальную табличку в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
На Шри-Ланке установили мемориальную табличку в честь 80-летия Победы
Вчера, 13:47
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМонголияСССРУлан-БаторТ-34День Победы
 
 
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