https://ria.ru/20250429/pobeda-2014126127.html

В Стамбуле пройдет шествие "Бессмертного полка"

В Стамбуле пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 29.04.2025

В Стамбуле пройдет шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" состоится в Стамбуле 4 мая, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в турецком мегаполисе. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:52:00+03:00

2025-04-29T16:52:00+03:00

2025-04-29T17:06:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

стамбул

акция "бессмертный полк"

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СТАМБУЛ, 29 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоится в Стамбуле 4 мая, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в турецком мегаполисе. "Шествие "Бессмертного полка" запланировано в Стамбуле на 4 мая, после него состоится торжественный концерт", - сообщили дипломаты. Также в рамках мероприятий 5-6 мая состоится организованный генконсульством РФ фестиваль российского кино, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В программу фестиваля вошли такие фильмы, как "Судьба человека", "Баллада о солдате", "Летят журавли", "Звезда" (2002 года) и "Белый тигр". Фильмы будут демонстрироваться на русском языке с субтитрами на турецком языке. Вход на фестиваль бесплатный, билеты можно получить онлайн. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20250429/polk-2013985285.html

https://ria.ru/20250429/putin-2014123944.html

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россия, стамбул, акция "бессмертный полк"