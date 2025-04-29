Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:52 29.04.2025 (обновлено: 17:06 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/pobeda-2014126127.html
В Стамбуле пройдет шествие "Бессмертного полка"
В Стамбуле пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 29.04.2025
В Стамбуле пройдет шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" состоится в Стамбуле 4 мая, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в турецком мегаполисе. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:52:00+03:00
2025-04-29T17:06:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
стамбул
акция "бессмертный полк"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014130877_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cdee05374e99cd96f26c5c8ea0ee87e0.jpg
СТАМБУЛ, 29 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоится в Стамбуле 4 мая, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в турецком мегаполисе. "Шествие "Бессмертного полка" запланировано в Стамбуле на 4 мая, после него состоится торжественный концерт", - сообщили дипломаты. Также в рамках мероприятий 5-6 мая состоится организованный генконсульством РФ фестиваль российского кино, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В программу фестиваля вошли такие фильмы, как "Судьба человека", "Баллада о солдате", "Летят журавли", "Звезда" (2002 года) и "Белый тигр". Фильмы будут демонстрироваться на русском языке с субтитрами на турецком языке. Вход на фестиваль бесплатный, билеты можно получить онлайн. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20250429/polk-2013985285.html
https://ria.ru/20250429/putin-2014123944.html
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014130877_251:0:1691:1080_1920x0_80_0_0_0c0683a09a07a955a564fd64756bf718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, стамбул, акция "бессмертный полк"
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Стамбул, Акция "Бессмертный полк"
В Стамбуле пройдет шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" состоится в Стамбуле 4 мая

© РИА Новости / Туран Салджи | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Стамбуле
Участники акции Бессмертный полк в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Туран Салджи
Перейти в медиабанк
Участники акции "Бессмертный полк" в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 29 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоится в Стамбуле 4 мая, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в турецком мегаполисе.
"Шествие "Бессмертного полка" запланировано в Стамбуле на 4 мая, после него состоится торжественный концерт", - сообщили дипломаты.
Участники шествия Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В трех городах Камчатки пройдет шествие "Бессмертного полка"
Вчера, 09:49
Также в рамках мероприятий 5-6 мая состоится организованный генконсульством РФ фестиваль российского кино, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В программу фестиваля вошли такие фильмы, как "Судьба человека", "Баллада о солдате", "Летят журавли", "Звезда" (2002 года) и "Белый тигр".
Фильмы будут демонстрироваться на русском языке с субтитрами на турецком языке. Вход на фестиваль бесплатный, билеты можно получить онлайн.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне.
Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства Великое наследие - общее будущее в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Путин назвал шествие "Бессмертного полка" данью памяти павшим
Вчера, 16:47
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияСтамбулАкция "Бессмертный полк"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала