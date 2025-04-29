https://ria.ru/20250429/pobeda-2014080804.html

Главу оргкомитета "Победа" задержали в аэропорту Кишинева

Главу оргкомитета "Победа" задержали в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 29.04.2025

Главу оргкомитета "Победа" задержали в аэропорту Кишинева

Глава организационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил в Telegram-канале, что его задержали в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:14:00+03:00

2025-04-29T15:14:00+03:00

2025-04-29T15:53:00+03:00

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КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Глава организационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил в Telegram-канале, что его задержали в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы."Задержан в международном аэропорту Кишинева после возвращения с международного симпозиума, посвященного 80-летию Победы над нацизмом и создания ООН. Ожидаю обыска и дополнительного досмотра. В связи с задержанием не смогу сегодня принять участие в заседании ответственных служб, которое пройдет в мэрии Кишинева по подготовке к мероприятиям ко Дню Победы", — написал он.По словам Петровича, наконец-то стал просматриваться замысел властей, в результате которого его регулярно задерживают в аэропорту.Это уже не первый подобный случай. Два дня назад Петровича задержали в аэропорту при вылете. Его подвергли дополнительному досмотру, но час спустя все же позволили покинуть страну.А в начале апреля общественник рассказал, что его также задержали в аэропорту после возвращения из Москвы.Петрович заявлял, что намерен провести в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертного полка". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом станет Знамя Победы. Спустя несколько дней молдавские власти постановили, что 9 мая на главной площади столицы будут отмечать исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации.Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Под особым контролем — представители оппозиционного блока "Победа", общественники и политики, возвращающиеся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест. Давление идет и на молдавскую церковь (самоуправляемую часть Русской православной церкви): в канун Пасхи власти не позволили архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем.За последние годы власти Молдавии неоднократно пытались ограничить празднование Дня Победы. Например, они запретили ношение георгиевских ленточек, и за последние два года полиция выписала по этому поводу более 500 штрафов. Тем не менее тысячи жителей республики ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях в честь Великой Победы.Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) и ее негласный лидер, президент Молдавии Майя Санду проводят в стране политику, направленную на переписывание истории. Среди прочего ПДС, обладающая парламентским большинством, принимает спорные законы по установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. В церемониях открытия таких памятников часто принимают участие официальные лица и представители румынского посольства. Общественность резко критикует действия властей, напоминая о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250425/gagauziya-2013345494.html

https://ria.ru/20250423/gutsul-2012861170.html

https://ria.ru/20250416/gagauziya-2011661408.html

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