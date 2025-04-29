https://ria.ru/20250429/pobeda-2014076903.html

Власти Молдавии пообещали, что будут праздновать День Победы девятого мая

Власти Молдавии пообещали, что будут праздновать День Победы девятого мая - РИА Новости, 29.04.2025

Власти Молдавии пообещали, что будут праздновать День Победы девятого мая

Глава пресс-службы молдавского кабмина Даниел Водэ пообещал во вторник, что власти Молдавии все же будут праздновать День Победы 9 мая, в молдавской оппозиции... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:07:00+03:00

2025-04-29T15:07:00+03:00

2025-04-29T15:07:00+03:00

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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Глава пресс-службы молдавского кабмина Даниел Водэ пообещал во вторник, что власти Молдавии все же будут праздновать День Победы 9 мая, в молдавской оппозиции заявляют о навязывании в республике празднования Дня Европы. Ранее правительство Молдавии объявило, что на центральной площади молдавской столицы 9 мая пройдут мероприятия, посвященные Дню Европы с участием иностранных делегаций. Этот шаг оппозиция рассматривает как очередную попытку властей вытеснить традиционное празднование Дня Победы, которое долгие годы проводилось именно на главной площади столицы с многотысячным шествием "Бессмертного полка". Лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович 25 апреля заявил, что общественники и молдавская оппозиция намерены провести 9 мая в День Победы шествие "Бессмертного полка" на центральной площади Кишинева, несмотря на отказ властей согласовать маршрут. Воде заявил, что представители молдавских властей примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы. "Молдавия отмечает 9 мая два важных праздника - День Победы и День Европы. В этот день мы вспоминаем жертву тех, кто боролся за мир, а также отмечаем ценности, которые объединяют нас как европейцев… 9 мая традиционно руководство Молдавии будет участвовать вместе с гражданами в торжественной церемонии на Мемориале "Вечность", чтобы отметить 80-летие Победы над нацизмом", - заявил он во вторник на брифинге. По его словам, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут на территории всей страны. Однако в молдавской оппозиции заявляют о навязывании властями празднования в республике Дня Европы вместо Дня Победы и попытках переписать историю "Власти Молдавии давно пытаются переписать историю, теперь они хотят изменить и отношение граждан к 9 мая. В этот день жители страны традиционно отмечают священный День Победы, участвуют в маршах, возлагают цветы к мемориалам, а вместо этого им теперь пытаются навязать празднования Дня Европы", - заявила РИА Новости депутат парламента оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова. Она подчеркнула, что позиция властей не помешает жителям страны вспомнить павших героев и почтить ветеранов. Апостолова заверила, что представители блока "Победа" намерены присоединиться к акции "Бессмертный полк", чтобы напомнить всем о важности праздника. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250427/moldaviya-2013698769.html

https://ria.ru/20250425/moldaviya-2013505035.html

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https://ria.ru/20250409/moldavija-2010292532.html

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в мире, молдавия, майя санду, евгения гуцул