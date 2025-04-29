https://ria.ru/20250429/pobeda-2014064377.html
Главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии, приедут в Москву 9 мая
Главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии, приедут в Москву 9 мая - РИА Новости, 29.04.2025
Главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии, приедут в Москву 9 мая
Главы всех стран СНГ за исключением Украины и Молдавии будут участвовать в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:32:00+03:00
2025-04-29T14:32:00+03:00
2025-04-29T14:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
украина
молдавия
москва
сергей лебедев
снг
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013391430_0:0:2994:1684_1920x0_80_0_0_d177de920056fb1fd2e2299b0d3275a7.jpg
ТАШКЕНТ, 29 апр - РИА Новости. Главы всех стран СНГ за исключением Украины и Молдавии будут участвовать в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости генсек СНГ Сергей Лебедев. "Все главы стран СНГ, за исключением двух. К сожалению, Украина и Молдавия будут отсутствовать. Девять глав государств будут присутствовать", - сказал Лебедев, отвечая на вопрос о том, кто из глав государств и правительств стран Содружества будут участвовать в торжествах в Москве 9 Мая.
https://ria.ru/20250429/mid-2014056250.html
украина
молдавия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013391430_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_64ebe097d2d24c7f65590e0a0baf9fa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, молдавия, москва, сергей лебедев, снг, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Украина, Молдавия, Москва, Сергей Лебедев, СНГ, День Победы
Главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии, приедут в Москву 9 мая
Главы СНГ за исключением Украины и Молдавии будут участвовать в торжествах 9 Мая