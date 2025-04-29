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Главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии, приедут в Москву 9 мая - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:32 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/pobeda-2014064377.html
Главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии, приедут в Москву 9 мая
Главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии, приедут в Москву 9 мая - РИА Новости, 29.04.2025
Главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии, приедут в Москву 9 мая
Главы всех стран СНГ за исключением Украины и Молдавии будут участвовать в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:32:00+03:00
2025-04-29T14:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
украина
молдавия
москва
сергей лебедев
снг
день победы
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ТАШКЕНТ, 29 апр - РИА Новости. Главы всех стран СНГ за исключением Украины и Молдавии будут участвовать в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости генсек СНГ Сергей Лебедев. "Все главы стран СНГ, за исключением двух. К сожалению, Украина и Молдавия будут отсутствовать. Девять глав государств будут присутствовать", - сказал Лебедев, отвечая на вопрос о том, кто из глав государств и правительств стран Содружества будут участвовать в торжествах в Москве 9 Мая.
https://ria.ru/20250429/mid-2014056250.html
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в мире, украина, молдавия, москва, сергей лебедев, снг, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Украина, Молдавия, Москва, Сергей Лебедев, СНГ, День Победы
Главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии, приедут в Москву 9 мая

Главы СНГ за исключением Украины и Молдавии будут участвовать в торжествах 9 Мая

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУкрашение городов России ко Дню Победы
Украшение городов России ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Украшение городов России ко Дню Победы. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 29 апр - РИА Новости. Главы всех стран СНГ за исключением Украины и Молдавии будут участвовать в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости генсек СНГ Сергей Лебедев.
"Все главы стран СНГ, за исключением двух. К сожалению, Украина и Молдавия будут отсутствовать. Девять глав государств будут присутствовать", - сказал Лебедев, отвечая на вопрос о том, кто из глав государств и правительств стран Содружества будут участвовать в торжествах в Москве 9 Мая.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреУкраинаМолдавияМоскваСергей ЛебедевСНГДень Победы
 
 
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