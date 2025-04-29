https://ria.ru/20250429/pobeda-2014064377.html

Главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии, приедут в Москву 9 мая

Главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии, приедут в Москву 9 мая - РИА Новости, 29.04.2025

Главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии, приедут в Москву 9 мая

Главы всех стран СНГ за исключением Украины и Молдавии будут участвовать в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:32:00+03:00

2025-04-29T14:32:00+03:00

2025-04-29T14:32:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

украина

молдавия

москва

сергей лебедев

снг

день победы

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ТАШКЕНТ, 29 апр - РИА Новости. Главы всех стран СНГ за исключением Украины и Молдавии будут участвовать в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости генсек СНГ Сергей Лебедев. "Все главы стран СНГ, за исключением двух. К сожалению, Украина и Молдавия будут отсутствовать. Девять глав государств будут присутствовать", - сказал Лебедев, отвечая на вопрос о том, кто из глав государств и правительств стран Содружества будут участвовать в торжествах в Москве 9 Мая.

https://ria.ru/20250429/mid-2014056250.html

украина

молдавия

москва

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