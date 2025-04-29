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Стала известна тема выступления Пескова на марафоне "Знание. Первые" - РИА Новости, 29.04.2025
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20:26 29.04.2025 (обновлено: 23:26 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/peskov-2014196850.html
Стала известна тема выступления Пескова на марафоне "Знание. Первые"
Стала известна тема выступления Пескова на марафоне "Знание. Первые" - РИА Новости, 29.04.2025
Стала известна тема выступления Пескова на марафоне "Знание. Первые"
Замруководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе своего выступления на федеральном просветительском марафоне РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:26:00+03:00
2025-04-29T23:26:00+03:00
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Замруководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе своего выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в среду будет говорить об освобождении мира от нацизма и роли СССР в этом процессе.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.Тема выступления Пескова, опубликованная на сайте марафона во вторник, называется: "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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общество, россия, ссср, москва, дмитрий песков
Общество, Россия, СССР, Москва, Дмитрий Песков
Стала известна тема выступления Пескова на марафоне "Знание. Первые"

Песков на марафоне "Знание. Первые" расскажет об освобождении мира от нацизма

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Замруководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе своего выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в среду будет говорить об освобождении мира от нацизма и роли СССР в этом процессе.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
Тема выступления Пескова, опубликованная на сайте марафона во вторник, называется: "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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