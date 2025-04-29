https://ria.ru/20250429/peskov-2014196850.html

Стала известна тема выступления Пескова на марафоне "Знание. Первые"

Стала известна тема выступления Пескова на марафоне "Знание. Первые" - РИА Новости, 29.04.2025

Стала известна тема выступления Пескова на марафоне "Знание. Первые"

Замруководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе своего выступления на федеральном просветительском марафоне РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:26:00+03:00

2025-04-29T20:26:00+03:00

2025-04-29T23:26:00+03:00

общество

россия

ссср

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дмитрий песков

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Замруководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе своего выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в среду будет говорить об освобождении мира от нацизма и роли СССР в этом процессе.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.Тема выступления Пескова, опубликованная на сайте марафона во вторник, называется: "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982272762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, ссср, москва, дмитрий песков